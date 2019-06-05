三亞機場貼「有損福報」告示阻旅客擲幣　檢察日報：不應以毒攻毒

內地近期不時發生旅客向飛機「擲幣祈福」的事件。為此，海南三亞機場特意貼出告示，稱擲幣「有損福報」，試圖防止同類行為發生。 告示傳到網絡引發熱議。最高人民檢察院的機關報《檢察日報》亦為此發表評論，直指這是將計就計，「以毒攻毒」的無奈之舉，但其實不甚妥當，加大執法力度與法治宣傳才是合適做法。

內地近期不時發生旅客向飛機「擲幣祈福」的事件。每每耗費大量人力重新檢查。（資料圖片）

近日有網民上傳照片，稱三亞機場近日設立一張「神告示」阻止乘客「擲幣祈福」，當中寫道：「向飛機投幣是破壞安全有損福報的違法行為。」

事件在網上引起熱議，不少人形容這招「非常應景」。三亞鳳凰機場工作人員事後向傳媒證實，機場的安檢通道前均設置此提示牌，提醒乘客不要做出上述影響飛行安全的舉動，「每個安檢通道前都有，是滾動播放的。」對於設置該告示牌的原因，工作人員表示，主要是參考此前境內發生的數宗「朝飛機擲幣」事件。

不過，該告示牌在本月3日已被撤下，工作人員解釋，主要原因是英文翻譯欠妥。

三亞機場貼「有損福報」告示阻旅客擲幣。（網上圖片）

檢察日報稱做法不妥 變相宣揚「因果報應」迷信思想

最高人民檢察院的機關報《檢察日報》亦為此發表評論。文章寫道，不知從何時​​起，向飛機投擲硬幣「祈福」的荒唐行為不斷蔓延，上至六七十歲的老者，下至20多歲的年輕人，讓機場和眾多旅客煩惱不已。雖然後果嚴重，但仍有後來者出於各種心理以身試法，擲幣祈福。三亞機場「有損福報」的警告語有些無奈，但與擲幣將帶來的巨大損失相比，做好宣傳警示比較省時省力，而又為了讓這部分人知曉其中的利害，只好將計就計，「以毒攻毒」。

文章結尾道，「有損福報」的告示其實不甚妥當，不單是變相宣揚「因果報應」的迷信思想，也降低規則的嚴肅性、法律的權威性。「飛行安全教育不能『以毒攻毒』，遏制『向飛機撒幣祈福』還須法律放大招，必須嚴格落實法律法規，加大執法力度與法治宣傳齊頭並進......讓法律與文明為公共安全保駕護航。」