【六四三十】環時英文版刊文評六四　胡錫進微博發中文翻譯版遭刪

六四事件30周年，6月3日《環球時報》英文版罕有發表社評談六四。其他官媒未見發聲。 今天（5日），《環球時報》總編輯胡錫進在在微博發出該社評的中文翻譯版，不過微博隨後被刪除。

胡錫進掌管的《環球時報》是中國輿論場中的「另類」。（VCG）

胡錫進在微博發布6月3日《環球時報》英文版的社評《June 4 immunized China against turmoil》中文翻譯版《天安門事件：中國社會痛苦的牛痘》。

他在微博上寫道，「老胡將3日《環球時報》英文版發表的社評翻譯稱中文，獻給朋友們。這是一個通報，也是見證。想讓關心的人知道實情，而不光是聽海外的聲音。我也想讓大家知道，不管外部輿論環境什麼樣，那裡永遠都有一個《環球時報》的聲音在與它們碰撞。沒人能擊垮我們，更沒人能嚇到我們。」

儘管胡錫進的微博隨後被刪除，但這仍是內地少有的具有官方背景的人士談論六四事件。

稍早前，中國外交部就美國官員發表涉六四事件言論進行反駁，稱干涉中國內政，表達強烈不滿；中國防長魏鳳和在新加坡期間亦說，中國採取果斷措施，制止並平息動亂，保持中國穩定。

環時英文版刊文評六四，胡錫進微博發中文翻譯版遭刪。（截圖）

在《環球時報》英文版社評中，文章開門見山稱，中共早已定性並總結六四事件，此後不提是讓國家徹底走出陰影，避免爭論，面對未來。2018年底，中共再次將該事件定性為「反革命暴亂」。

文章稱，當下中國沒有重現六四事件的政治條件，中國社會包括知識分子群體要比當年成熟的多，中國在政治上也變得成熟，了解通過改革而非革命促進發展的重要性。

文章寫道，「天安門事件更像是給中國社會種了一次牛痘，它會大大增加中國在未來發展路上出現重大政治動蕩的免疫力。」

《環球時報》英文版社評還批評兩股力量攪動輿論，其一是當年的學生領袖和異見人士，稱他們已與反華勢力融為一體。其二是西方國家政客，將六四事件視為挑戰中國的外交工具。文章強調，兩股力量的表演和鼓噪都對中國產生不了實際影響，完全是在瞎忙活。