【中美貿易戰】中國產業海外發展協會：中小企應將生產線移至俄國

中美貿易摩擦升級，中國產業海外發展協會秘書長和振偉周二（4日）接受俄媒採訪時表示，由於美國已經對華加徵關稅，作為中美貿易主幹力量的中國中小型出口企業，很多正面臨困難。 和振偉指，中國中小企業應考慮將生產線轉移到俄羅斯，在俄羅斯生產的產品可以進一步賣到美國，甚至是歐洲。

中國產業海外發展協會秘書長和振偉提倡，中國中小企業應考慮將生產線轉移到俄羅斯。（視覺中國）

和振偉以大豆和化工領域舉例，指出中俄企業應該抓住機會，加強合作。他指，中糧集團在考慮如何加大中國從俄羅斯進口大豆。但俄羅斯一年大豆的產量不過只有300多萬噸，而中國缺口3000多萬噸，所以只靠中糧集團去從俄羅斯買還是不夠的，必需要有人去種，需要有實體企業去做相關配套的工作，需要中國企業在這方面去俄羅斯進行投資。

利用俄國便宜電力生產化工產品

而在化工產品領域，和振偉提到了四川現在生產的三聚氰胺受貿易摩擦影響，面臨停產的危險。其中的機會就是可以去俄羅斯投資，把生產放到俄羅斯去，建立生產企業。他說，相關企業目前在跟俄羅斯韃靼斯坦進行洽談，擬利用俄羅斯價格便宜的電力生產出化工產品，再銷往歐洲，這對雙方都是非常有利的，將對進一步擴大中俄貿易起到積極的推動作用。

中國產業海外發展協會由國家發展改革委員會主管與指導，開展有關中國企業境外投資與發展的服務工作。和振偉2016年起擔任協會秘書長，此前曾任中國駐俄羅斯大使館經濟參贊處一等秘書，國家發改委外資司正處級調研員。

（觀察者網）