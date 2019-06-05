【華為孟晚舟被捕】駐加國大使：中國願商討孟晚舟及加公民被捕案

中國駐加拿大大使盧沙野日前接受當地傳媒訪問時，指出中加雙邊關係「確實遇到了重大困難」，但責任不在中方。 盧沙野又表示，中國政府願意與加拿大政府會晤，討論華為「太子女」孟晚舟被捕案以及加拿大人在中國被捕案，尋求解決方法。

孟晚舟在加拿大被捕。（視覺中國）

據中國官媒《環球時報》報道，盧沙野指加拿大是中國的傳統友好國家，是最早與新中國建交的西方國家之一，中國一向非常珍視中加兩國關係。與此同時，加拿大亦是美國的重要盟國，兩國有特殊的歷史關係，「我相信加拿大會很好地處理同世界第一大和第二大經濟體之間的關係，中國本着合作共贏的原則願同包括美國和加拿大在內的世界所有國家發展互利共贏的合作關係。」

報道又引述盧沙野明確表示，中國政府願同加拿大政府共同努力，相向而行，尋求解決問題的途徑，「我們希望能夠消除造成兩國關系困難的根源。」

華為位於加拿大多倫多的辦公大樓。（視覺中國）

對於華為被禁一事，盧沙野則稱希望加拿大能根據自身利益，獨立做出是否採用華為5G技術的決定，並提醒實際上加拿大多間電訊服務供應商在4G階段時，已經有使用華為產品，沒有出現任何安全問題。盧沙野續指，從商業角度而言，華為產品對於加拿大的5G發展有益，而美國對華為的指責沒有任何證據，「美方極力主張禁止華為參與有關國家的5G網絡建設，是美對華貿易戰的一部分，美國動用國家力量打壓中國高科技企業，目的是阻止中國高科技產業的發展。」

（綜合報道）