【六四三十】加拿大外長籲交代遇難人數　華使館：嚴重干涉內政

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（4日）就六四事件發言，表示對中國人權狀況表達深切關注。加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）也發聲明要求中國當局對六四事件打破沉默，公開交代中國公民被殺、被拘留及失蹤的數字。 中國駐加拿大使館回應稱，加方詆毀中國的人權及宗教狀況，嚴重干涉中國內政，對此堅決反對。

據早前報道，杜魯多表示會繼續呼籲中國尊重人權、示威自由及表達意見的自由，並停止囚禁維吾爾族人及其他穆斯林。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（4日）就六四事件發言，表示對中國人權狀況表達深切關注。（資料圖片）

方慧蘭則表示，要求中國當局公開交代中國公民被殺、被拘留及失蹤的數字。方慧蘭又稱，「根據中國憲法，中國公民應享有言論、集會、結社和信仰自由。加拿大支持這些基本人權，並與所有被禁止行使其權利的人站在一起」。她指出，「30年後，中國的人權維護者包括律師和記者在內，繼續爭取基本自由。我們呼籲中國履行其所有人權義務，並釋放那些遭到不公正和任意拘留的人」。

加拿大外長方慧蘭發聲明要求中國當局交代中國公民被殺、被拘留及失蹤的數字。（資料圖片）

中國駐加拿大使館發言人回應稱，對於上世紀80年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確結論。加方詆毀中國人權及宗教狀況，無端指摘中國治理新疆的政策，嚴重干涉中國內政，對此堅決反對，並已向加方表明嚴正立場。發言人又強調任何令中國不穩的企圖都不會得逞。

（綜合報道）