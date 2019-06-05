涉職務違法並受賄犯罪　廣東清遠市紀委原書記鄧梁波遭「雙開」

據廣東省紀委監委消息，清遠市委原常委、市紀委原書記、市監委原主任鄧梁波嚴重違紀違法，經批准，決定給予鄧梁波開除黨籍和開除公職（俗稱「雙開」）的處分。 據此前報道，廣東省紀委監委早在去年12月已對鄧梁波立案審查調查。

鄧梁波在2018年12月已被免去清遠市委常委、市紀委書記職務。（網絡圖片）

通報稱，經查，鄧梁波喪失理想信念，背離黨的宗旨，對黨不忠誠、不老實，為掩蓋其嚴重違紀違法問題，串供、轉移涉案款物，對抗組織審查；執紀違紀、執法違法，大搞權錢交易，利用職務便利為民營企業主謀取利益，非法收受巨額財物；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規接受民營企業主的娛樂活動安排；違背組織原則，違規辦理港澳通行證並未經批准出入境，干預幹部選拔任用；貪圖享樂，腐化墮落，嚴重損害了紀檢監察幹部形象。

通報還指，鄧梁波構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不知敬畏，不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予鄧梁波開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；終止其省第十二次党代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

（新京報）