【六四三十】崔天凱美媒發文：中國改善人權取得成果不容抹殺

六四事件30周年。中國駐美大使崔天凱在當地時間4日於《華盛頓時報》（The Washington Times）發表評論文章指出，中國改善人權的努力取得了不容抹殺的成果，西方國家應拿出實事求是的態度，用客觀事實評價中國人權。

崔天凱：尊重和保障人權寫入憲法

崔天凱表示，70年來，中國堅持把生存權和發展權作為首要的基本人權。2018年中國人均預期壽命已經達到77歲，比世界平均預期壽命72歲還要高。過去40年，中國7.4億貧困人口實現脫貧，占同期全球減貧人口總數的70%以上，被世界銀行稱為「迄今人類歷史上最快速度的大規模減貧」。

他表示，中國還建成了世界最大規模的教育、社保、醫療和基層民主體系。尊重和保障人權也被寫入憲法、中國共產黨的黨章和國家發展的戰略規劃，成為黨和政府治國理政的一條重要原則。

崔天凱表示，中國堅持把生存權和發展權作為首要的基本人權。（資料圖片/視覺中國）

崔天凱：中國的選舉是實實在在的民主

崔天凱強調，過去幾十年來，中國人民依法管理國家各項事務、暢通表達利益要求、有效參與國家政治生活，反腐取得積極成效，權力運用得到有效制約和監督，老百姓日子越過越好。「倒是那些標榜民主卻挾持民意的國家，要好好審視一下自己的民主是否異化了。」

崔天凱指出，中國實行直接選舉和間接選舉相結合的選舉制度。中國選出來的領導人，基本上都有基層工作經歷，最知道老百姓想要甚麼，始終把為老百姓謀福利作為頭等大事。「中國領導人的產生過程，包含著各層級幹部群眾的評判與意見，是實實在在的民主。」

崔天凱強調，中國領導人的產生過程，包含著各層級幹部群眾的評判與意見，是實實在在的民主。（資料圖片）

崔天凱：中國網民可自由發表見解

崔天凱還說，中國網民超過8億，老百姓可以在傳統和新媒體各種平台上自由發表見解，當然任何違法、煽動仇恨等言行都必須被制止，這在哪個國家都一樣。他同時指出，中國有各類宗教信教公民近2億，宗教教職人員38萬餘人，依法登記的宗教活動場所14.4萬處。

崔天凱表示，中國奉行以人民為中心的發展理念。「只要你到中國去走一走、看一看，就會感受到人們的獲得感、幸福感和安全感，這就是對中國人權進步的信任票和滿意票。」

（華盛頓時報）