【華為孟晚舟被捕】傳中國駐加大使將離任　華外交部：無相關消息

加拿大媒體近日報道稱，中國駐加拿大大使盧沙野將於本月離開渥太華，轉任中國駐巴黎大使。 中國外交部周三（5日）則回應稱，目前沒有這方面的消息。

中國駐加拿大大使盧沙野日前接受當地傳媒訪問時，指出中加雙邊關係「確實遇到了重大困難」，但責任不在中方。（資料圖片／路透社）

前加國駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）向國家郵報（National Post）表示，自2017年起擔任駐加大使的盧沙野，將「高升」巴黎。趙樸還認為，中方應會派遣另一位立場也很強硬的新大使駐加拿大。

不過，國家郵報指出，不願具名的加國官員表示，加拿大並未向中方要求讓盧沙野離開加拿大。

據悉，中國和加拿大的關係因為孟晚舟案變得緊張，原加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）因為數度高調談及孟晚舟案，今年1月遭總理杜魯多（Justin Trudeau）責令辭職，此職缺至今未找到替代人選。在此背景下，若中國駐加拿大大使離職，兩國將短暫出現在對方國家都沒有大使的情況 。

原加拿大駐華大使麥家廉曾多次就華為副董事長孟晚舟案發表出位言論，今年年初被總理杜魯多撤職。（資料圖片／路透社）換

針對傳言，在5日的中國外交部例會上，有記者向發言人耿爽提問，能否證實中國駐加拿大大使即將離任並介紹他的去向，以及誰將接任。但耿爽僅簡單回答稱，中國駐外大使任免需要經過一定程序。又指其提及的具體問題，他目前沒有這方面的消息。

（綜合報道）