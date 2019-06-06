【5G發牌】將帶動10.6萬億經濟總產出　創造逾300萬個就業職位

5G商用牌照正式發出，中移動、中聯通、中電信及中廣電獲工信部批準經營5G通訊業務。 官媒央視報道指，5G商用是一塊「大蛋糕」，直接帶動的經濟總產出高達10.6萬億元（人民幣．下同），預計至2025年可直接創造超過300萬個就業職位。

對於發牌較市場預料提前半年，北京郵電大學教授呂廷傑認為是已經具備條件。從供給上，中移動、中聯通及中電信三大運營商去年底都做過5G實驗，基本上滿足預期目標，包括性能指標、設備成熟度等，尤其中國的5G設備製造商在產業鏈中較為完整。例如中國聲明的5G標準必要專利佔比超過30%，加上技術試驗階段時已有多間外資企業深度參與。至於在需求方面，未來5G市場潛力巨大，不僅對個人，還有萬物互聯帶來產業的巨大應用前景，在產業界各方共同努力下，5G技術和產品日趨成熟。

5G商用後其生態圈中雲計算、VR、無人機等都會同步發展。（視覺中國）

央視財經評論員劉戈亦稱，發放5G商用牌照相當於是「發令槍」，5G市場應用是一個「長跑」，未來可能是逐漸加速的過程，業界都認為5G將會實現「訊息隨心至，萬物觸手及」。事實上，中國信息通信研究院在《5G產業經濟貢獻》報告已指出，在經濟社會直接貢獻方面，預計2020年至2025年期間，中國5G商用直接帶動的經濟總產出高達10.6萬億元，就業貢獻方面，預計至2025年將直接創造超過300萬個就業職位。

中國5G商用直接帶動的經濟總產出高達10.6萬億元，創造超過300萬個就業職位。（視覺中國）

呂廷傑指，5G具有超高速率、超大連接、超低時延等特性，將給生活帶來便利，例如高速下載，速度比4G快數倍。5G商用後其生態圈中的雲計算、VR、無人機等都會同步發展，帶動多種行業有新的應用和商業模式，新業態超乎想象。當前全球的5G正進入商用部署的關鍵時期，此方面中國已建立競爭優勢。

（央視）