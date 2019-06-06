【中美貿易戰】人民日報：正常愛國情感絕非民粹

中美貿易戰未有緩和趨勢，內地民眾更經常在網上表達支持中國政府的支持。 《人民日報》今日（6日）評論文章讚揚中國人表達愛國情感，又批評將愛國與與民粹主義聯系到一起，是別有用心。

中美貿易戰開打後，網上流傳內地有餐廳向美國籍食客額外收取25%的費用。(網上圖片)

《人民日報》的文章指中美經貿摩擦升級，美國一些政客試圖強硬打壓中國甚至全面遏制中國發展的舉動，傷害了中國普通百姓的感情。從網絡空間到現實生活，越來越多的中國普通百姓發出愛國強音，用心為中國嚴正立場點贊，用情為中國有力行動鼓掌。但這種愛國情感的流露在一些人眼中卻成了民粹主義，文章形容是「匪夷所思」。

文章又指將正常的愛國情感與民粹主義聯系到一起，「顯然是別有用心」，又批評這種說法「偷換概念、混淆視聽，刻意抹黑愛國之情、報國之志」，認為如果任由相關言論傳播擴散、肆意流布，「會傷害眾多愛國者的樸素情感」。

文章讚揚中國人民愛國情感的表達是理性的，心態是開放的。國人相互勉勵要集中精力做自己的事，立足平凡崗位努力奮鬥、自強不息。文章最後強調，愛國行為更非走向封閉，中國國民心態日臻成熟，在「怎麼樣愛國」這件事上，國人有足夠的理由自信。

（人民日報）