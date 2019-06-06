國家發改委與主要稀土產地負責人座談：嚴格執行總量控制計劃

稀土一直被外界視為中國在貿易戰中反制美國的「王牌」之一，中國官方近日亦在公開場合連番提及稀土話題。 昨日（5日），國家發改委相關司局召開座談會，聽取主要稀土產地相關主管部門負責人對加強稀土行業秩序整頓、強化生態環境保護、實現高質量發展的意見建議。會上強調，要嚴格執行總量控制計劃。

國家發展改革委相關司局負責人表示，要嚴格執行總量控制計劃，嚴厲打擊違法違規行為。（視覺中國）

與會地方負責人表示，近年來，相關地方積極推動上游企業加快整合重組、組織開展稀土行業秩序整頓、打擊違法違規生產行為、加強安全生產和環保治理、推進資源綜合開發利用。但與此同時，稀土礦山生態環境保護歷史欠賬多、治理任務重，違法違規生產禁而不絕、稀土資源高端領域應用開發仍然不足等問題一直存在。

與會地方負責人建議，大力延伸稀土產業鏈條，推進稀土新材料產業發展。盡快在基礎研究和關鍵技術研發應用上取得突破，推動政產學研用各主體間建立聚合發展態勢，促進產業鏈、創新鏈、資金鍊深度融合，完善稀土產業發展服務體系，有效推動科研成果產業化，支撐稀土產業高質量發展。

國家發展改革委相關司局負責人表示，將認真研究吸收地方提出的意見建議，支持地方加強稀土功能材料創新能力建設。同時，要求相關地方政府進一步優化營商環境，構建長效監管機制，強化稀土行業秩序整頓；嚴格執行總量控制計劃，嚴厲打擊違法違規行為；建立健全創新激勵機制，支持企業加強知識產權保護；紮實推進礦山生態修復和環境治理，推動產業綠色可持續發展。