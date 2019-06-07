【一帶一路】哈薩克輕軌項目停擺　中國國家開發銀行暫停發放貸款

中國近年推動「一帶一路」倡議，在各發展中國家提供基礎建設資金。近日有媒體報道，中方對哈薩克（kazakhstan）提供19億美元（約合150億港幣）作為輕軌建設用途，不料收受這筆錢的哈薩克國內銀行卻沒有依約支付工程款，讓中國決定對哈薩克停止該計劃。

中方提出「一帶一路」倡議後，哈薩克當局便向中國提出邀請，並得到中國的投資。圖為習近平此前訪問哈薩克，與哈薩克前總統納紮爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）會晤。（新華社）

內媒《財經時報》國際版周二（4日）引述彭博社消息指，中國國家開發銀行（國開行）曾宣布，為幫助哈薩克建設龐大輕軌系統，提供19億美元融資，預計在2020年輕軌就能在哈薩克上路。但現在這種可能性微乎其微，該項目迄今只看到水泥橋墩，而原本負責該項計劃款項的當地銀行，也已經不復存在。

報道指出，哈薩克在2015年、2016年經濟成長率只有1%，重創該國銀行業，就連最大規模的金融業者也倒閉。當地媒體從首都市長辦公室的1份聲明發現，中國停止幫助哈國建設輕軌，理由是中方發現匯給哈薩克的一些錢並沒有被用在輕軌計劃上。國開行匯款給哈薩克國營的阿斯塔納輕軌公司(TOO Astana LRT)，該公司則將這筆款項存在阿斯塔納銀行(the Bank of Astana)，準備將這些錢拿來支付中國承包商。

但中方其後發現，阿斯塔納銀行並沒有支付款項，遂停止繼續匯出投資金額。哈薩克中央銀行去年註銷阿斯塔納銀行的執照，並強制該行將存款轉給該國財政部的問題信貸基金。迄今為止，哈薩克財政部的問題信貸基金付給中國承包輕軌工程的商家金額，只有860萬美元。

哈薩克政府承諾中國會將錢還回，目前正嘗試與中國的銀行重啟貸款，且聲稱輕軌計劃還是可以透過國內採購案繼續進行。

（財經時報）