【觀察．2020台灣大選】「不參加」國民黨初選　王金平有何盤算？

在台灣，宣布投入 2020 年總統大選國民黨內初選3個月後，自稱「最忠貞國民黨員」的前立法院長王金平，於昨天（6日）與國民黨中央提名協調小組會面後發表聲明，被外界看做是要退出國民黨初選。王金平今天（7日）再次回應退選一事，澄清是「不參加初選」，並非退選。 細數王金平自 3 月 7 日宣布投入初選至今的歷程，基層實力難測的王金平雖然算得上是一號人物，卻始終不被視為 2020 年總統大選的有力競爭者。擺脫「初選」的桎梏，王金平這回將自己擺上天平上待價而沽，成為藍營內有志爭取大位者心中不可忽視的存在。

王金平宣布退選後，國民黨參加總統初選者剩下高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人。（資料圖片）

王金平聲明有何深意？

解讀王金平寥寥456字的「退選」聲明，可以分為幾個部分，一是說明自己在 2018 年九合一選舉最後階段在高雄市策動「三山造勢」，協助韓國瑜翻轉高雄的功勞；二是數落黨中央的初選辦法「奇奇怪怪」，說明自己不參加初選的理由，並取得退出初選的「正當性」；第三則是退出初選但不退黨，提醒選戰結果未出爐前都不能論斷勝負，他會持續在基層走動團結渴望「政權再輪替」的人脈及一切可用資源，力量會為藍營所用。

三山造勢，九合一的熱情，在黨內同志的團結努力下，我們看到了旗海飄揚，黨魂再現，民心思變，「1124」 中國國民黨不僅在地方大勝，更重大的意義是翻轉了高雄的執政。而今天，我看到人民要翻轉台灣的心願，心願落實到政權輪替，還有一段艱難險阻要克服。更何況，無論綠、白陣營，都還未推出對手，虎視眈眈伺機而動。我要提醒藍軍朋友們，九局打完才會有真正的贏家。選戰開打，還有許多難以意料的變局，會比大家想像的更為慘烈，沒有穩贏這一回事。國民黨內部有再多不同的意見，都是黨內的矛盾，我們可以自己慢慢解決。2020年政權再輪替，是中華民國生存發展的重要關鍵。只有勝選，只有政權輪替，大家才有出路。然而，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望。 王金平聲明全文

王金平在7日再次回應退選一事，澄清是「不參加初選」，並非退選，並否認是因為「深藍」選票流失，亦與韓國瑜日前的造勢大會無關。（陳舜協攝）

王金平在台灣政壇被定為為「任期最久的立法院長」（在任 17 年），「公道伯」、「喬王」（「喬」為閩南語，意指協調爭議使事情得以解決）則是其行事風格的美稱與蔑稱，「藍皮綠骨」則是藍營內部以外省族群為主的「深藍」勢力對他的疑懼。

從上述幾個「稱號」再對照他的「退選聲明」，不得不說，他的聲明言簡意賅的回答了外界幾個疑問：一是自己基層實力經過實戰證明；第二，退出初選並非不接受民主規則，而是有委曲，第三，自己的力量供藍營所用。

王金平在台灣政壇的歷史定為「任期最久的立法院長」，曾在任17年。（聯合新聞網）

如何觀察王金平的真正實力？

何以說王金平的基層實力「難測」？首先，王金平雖然久任台灣立法院長，連同這任「陽春立委」的4年任期，已是連續三任都是國民黨提名的不分區立委，這還是因為王金平身為立法院長及本土派龍頭而給予的「量身訂做」，更實際的原因在於久未耕耘基層的王金平若投身於競爭激烈的區域立委選舉，能否當選是令人存疑的。若不是因為民進黨在2018年九合一選舉大敗，不少人即認定王金平的政治生涯會以陽春立委的身分終結，甚至為他感到可惜。

再者，王金平的「公道伯」、「喬王」封號得來貨真價實，他以立法院長的身分縱橫藍綠，陳水扁時代想推的法案在立法院頻頻受阻也就罷了，馬英九的政策推動不順，王金平的「功勞」有很大的想像空間。「馬王政爭」之後更是如此，行政部門要求預算過關、法案推行順利，莫不要賣王金平幾分面子，工商業界時間就是金錢，想要行政機關少些刁難、多些效率，只要王金平願意「喬」，通常可以多些方便。也因此台灣政壇說王金平「朋友滿天下，藏富於民間」，與地方派系、農漁會、宮廟、義警消系統的盤根錯節牽連及「不透明」，更讓人難以查知其真正實力。這也是為甚麼王金平投入國民黨初選後，雖然民調支持度始終拉不上來，卻也沒有人敢小覷王金平的原因。

目前藍營聲勢最強的是高雄市長韓國瑜（右），有評論指王金平（左）見韓國瑜造勢成功於是決定退選。（資料圖片）

王金平「退選」有何盤算？

不過，政治畢竟是現實的。王金平投入國民黨內總統初選是因為國民黨中央不可能再提名他擔任不分區立委。為了延續自己政治生命的最後一擲，而當時的黨內對手只有新北市長朱立倫，且初選辦法還沒改成目前的全民調，仍有一搏的實力。但目前對手不但多了韓國瑜，還有橫空出世宣布參選的郭台銘，王金平參加初選的結果已定，何必參加一場不會贏的戰爭，退出初選反而路更寬。

至於台灣政壇頻傳王金平可能「脫黨競選」傳聞，成真的可能性近乎是零。試想，如果沒有把握能在國民黨內初選獲勝，放到更大的戰場又要拿甚麼與人爭霸？

是以，若以延續自身政治生命的角度出發，就王金平而言，當是善加運用自己聲明用之於藍營，存在但「難測」的基層實力，以「退出初選聲明」向韓國瑜、郭台銘、朱立倫等人選喊話─價高則得，最好是可以承諾王金平再獲國民黨的不分區立委提名，以及 2020 年台灣立委選舉藍營若過半的立法院長職位。