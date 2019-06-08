習近平在聖彼得堡經濟論壇上致辭　強調合力打造開放多元世界經濟

國家主席習近平訪問俄羅斯期間，出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。 習近平發表題為《堅持可持續發展—共創繁榮美好世界》的致辭，強調面對世界百年未有之大變局，中國願與國際社會一道，合力打造開放多元的世界經濟，努力建設普惠包容的幸福社會，致力構建人與自然和諧共處的美麗家園，攜手開辟嶄新的可持續發展之路。

習近平發表題為《堅持可持續發展—共創繁榮美好世界》的致辭。（美聯社）

習近平表示，今年是新中國成立70周年，「作為世界最大的發展中國家和負責任大國，中國始終堅定不移履行可持續發展承諾，高度重視加強可持續發展國際合作。」習近平提到其於2013年提出的共建「一帶一路」倡議，是要旨在實現各國互利共贏、共同發展。習近平認為，共建「一帶一路」與聯合國2030年可持續發展議程在目標、原則、實施路徑上高度契合，得到國際社會積極響應和支持。今年4月的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇已在北京成功舉辦，各方一致同意推進高質量共建「一帶一路」，走綠色、低碳、可持續發展之路。

習近平又指出，俄羅斯是中國展開各領域合作的重要優先合作夥伴，共建「一帶一路」與俄羅斯總統普京倡議的「大歐亞夥伴關係」理念相通，兩大倡議可以相互支持、相互促進、並行不悖，有力推動區域經濟融合，實現共同的可持續發展。

習近平強調中國始終堅定不移履行可持續發展承諾，高度重視加強可持續發展國際合作。（美聯社）

習近平強調，可持續發展契合世界上絕大多數國家的共同訴求，中國願與國際社會一道，攜手開辟嶄新的可持續發展之路。第一是要堅持共商共建共享，合力打造開放多元的世界經濟，「我們將旗幟鮮明推進經濟全球化進程，維護多邊貿易體制，致力解決世界經濟發展不平衡不平等問題，為廣大發展中國家創造更多機會。」中國願與各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。

第二是要堅持以人為本，努力建設普惠包容的幸福社會。中國願與各國就減貧、社保等加強交流合作，為各國人民帶來更大獲得感、幸福感、安全感。

第三則是要堅持綠色發展，致力構建人與自然和諧共處的美麗家園。中國將秉持綠水青山就是「金山銀山」的發展理念，堅決打贏藍天、碧水、凈土三大保衛戰，鼓勵發展綠色環保產業，大力發展可再生能源，促進資源節約集約和循環利用，並與各方攜手應對全球氣候變化、生物多樣保護等迫切問題，落實好《巴黎協定》等國際社會共識。

習近平提出三點建議，表明中國願與國際社會一道，攜手開辟嶄新的可持續發展之路。（美聯社）

習近平在最後表示，和平與發展仍然是當今時代主題，但國際社會面臨的新課題、新挑戰也與日俱增，「人類再次站在了歷史的十字路口」。習近平形容可持續發展是破解當前全球性問題的「金鑰匙」，強調中國願與各方攜手努力，秉持可持續發展理念，體現人類命運共同體擔當，倡導多邊主義，完善全球治理，共同促進地球村持久和平安寧，共同創造更加繁榮美好的世界。

（新華社）