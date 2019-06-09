【貿易戰】中國將建國家技術安全管理清單制度　官媒：防範遭打壓

據新華社上周六（8日）消息，國家發展和改革委員會透露，根據《國家安全法》等相關法律法規，發改委正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，以更有效預防和化解國家安全風險，具體措施將於近期出台。 新華社周日（9日）發表評論文章，指出建立國家技術安全管理清單制度，意在為保障國家重大核心優勢技術安全樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展。

中美貿易戰升温，中國計劃建立國家技術安全管理清單制度反擊。（資料圖片）

評論文章指，建立國家技術安全管理清單制度，將為中國實現創新驅動、走高質量發展之路奠定更加堅實的制度基礎。

文章指，在當前發展階段和時代條件下，針對中國優勢核心技術，建立國家技術安全管理清單制度，既是當務之急，更為長遠發展。有必要強調的是，中國以更加開放的態度推動同各國在市場化法治化原則基礎上開展技術交流合作，這個立場始終不會改變。

文章又指，未來，中國將繼續秉持開放態度，順應第四次工業革命發展趨勢，在互利共贏的基礎上，與各國共同把握科技發展的時代機遇，探尋新的增長動能和發展路徑。一個更加開放的中國，在全球科技合作的時代大潮中，必將推動中國與世界共同進步繁榮，讓各國人民共享科技進步福祉。

胡錫進：中國準備管控出口至美國的科技

此外，官媒《環球時報》總編輯胡錫進上周六（8日）也在社交網站Twitter表示，中國正準備管控部分出口至美國的科技。胡錫進表示，據他所知，內地正準備建立一套管理機制，來保護中國的關鍵科技，這是中國改善相關機制的重要一步，亦是為了反擊美國打壓。他指，一旦啟動這項機制，部分出口至美國的科技將受到管控。

（綜合報道）