【中美貿易戰】人民日報：對於美國人而言　短期會疼長期未必會贏

中美貿易戰升温之際，官媒《人民日報》周日（9日）發表評論文章，不點名批評美國總統特朗普等人有關對華貿易的言論，指這些言論是「自欺欺人的謊言」。 文章又指出，在中美貿易戰中，對於美國民眾而言，短期肯定會疼，長期也未必會贏。

《人民日報》的文章不點名批評美國總統特朗普等人有關對華貿易的言論。（資料圖片）

文章指，美國一些政客完全無視經濟規律，完全脫離中美經貿結構高度互補、利益深度交融的基本事實，先是拋出「美國吃虧論」，宣稱「在與中國的貿易中，我們每年損失5000億美元」，抱怨「中國出口過剩掏空美國中西部工業地區」、「美國損失了數百萬製造業崗位」；隨後又炮製「加徵關稅有利論」，高呼「今後，我們將從中國收取數千億美元的關稅」，鼓吹增收關稅對美國經濟和國民福利都是好事。於是，護佑民生福祉、增加國民福利，不僅成了這些政客挑起貿易爭端的「正當理由」，也成了揮舞關稅大棒將帶來的「勝利結果」。

文章指，那些所謂加徵關稅「將為我們的國家帶來更多財富，甚至超過傳統類型的驚人交易」的說辭，不過是自欺欺人的謊言；那些所謂加徵關稅增加美國國民福祉的論調，無非是憑空臆造的假象。

文章又指，在雄辯的事實面前、在強烈的反對聲下，即便是那些美國政客，也不得不改口，以所謂「短期會疼，長期會贏」，繼續為升級經貿摩擦尋找藉口。然而，對於美國民眾而言，短期肯定會疼，長期也未必會贏。

（《人民日報》）