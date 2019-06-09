【又一單】遊客廣西玩滑道撞爆護欄釀1死6傷　景區被揭無牌營業

內地又再次出現遊客在玩滑道期間遇上事故的新聞，7名遊客在廣西一個景點玩滑道期間，疑因天雨影響，撞破了終點的護欄，終釀成1死6傷悲劇。 事後內地傳媒指滑道的防護設備簡陋，景點亦被揭發無牌經營，遭勒令停業整頓。

涉事的玻璃滑道終點的防護欄被撞破。（片段截圖）

6月5日下午兩時半，廣西平南縣安懷鎮佛子嶺景區的玻璃滑道發生遊客喪命事故。據了解，事發時由於下起雨來，7名遊客下滑速度過快未能抓住護欄，因此撞破終點護欄。鋼化玻璃與護欄都未能抵擋住強大的衝擊力，一名男性遊客甚至撞破護欄，飛到了離護欄7.3米遠的地方。

事故導致其中一名男子重型顱腦損傷，全身還有多處皮膚挫裂傷，送院搶救無效死亡。另外6名傷者被送院救治，有傷者骨折，但全部情況穩定。

據了解，涉事的玻璃滑道全長260米，滑道中段的位置有一處彎道，接下來就是101米的直道。遊客在滑下前，僅獲分配一個簡單的布質護墊和一雙簡易手套。

景區被揭無牌營業 曾遭多次巡查

另外，涉事景區於2018年9月正式對外營業，但景區並沒有取得相關部門的審批手續。平南縣應急管理局聯合多部門曾多次巡查，並下達文書要求景區停業整頓，但景區依然對外開放。而事故發生後，公安機關拘捕了涉事景區的負責人，平南縣應急管理局責令涉事企業平南縣佛子旅遊投資有限公司立即停業整頓。目前，事故原因和善後工作正在進行中。

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