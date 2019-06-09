【觀察】中國摸查尖端科技家底　內外兩份清單布局中美技術戰爭

繼商務部宣布建立「不可靠實體清單制度」十多天後，國家發改委6月8日透露，正在建立另一份清單：「國家技術安全管理清單制度」。這兩份清單一個對內一個對外，顯示中國正在內外兩個維度審視和回擊美國的技術斷供和封鎖。
據《新華社》的消息稱，根據《國家安全法》等相關法律法規，國家發改委正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，目的是更有效預防和化解國家安全風險。意在為保障國家重大核心優勢技術安全樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展。
國家發改委6月8日透露，正在建立「國家技術安全管理清單制度」。（視覺中國）
作為牽頭組織研究這份新清單的部門，國家發改委在中美貿易戰中的風頭似乎蓋過了原本應是主角的商務部。從稀土出口管制，到此次牽頭制定國家技術安全管理清單制度，國家發改委作為中國產業政策和宏觀經濟調控的關鍵部門，正在中美貿易戰中衝到最前方。這也從側面印證了中美貿易戰打到當前階段，已經越來越顯露出其本質，就是中美兩國的產業角逐和技術戰爭。
內外兩份清單
商務部的「不可靠實體清單」的用意在對外，而這份「國家技術安全管理清單」則是用於中國內部。這一內一外兩份清單，實際上指向的都是中美技術博弈。
中美貿易戰發展至今，原本看起來只是解決貿易逆差訴求的貿易戰，已經越來越具有技術戰爭的色彩。這其中的焦點是5G，因而作為中國高技術公司代表，也最具技術產業鏈前景的華為，才成為中美博弈的焦點。
中國官方近期對被視為「王牌」之一的稀土動作連連，令外界猜測中國可能以「稀土牌」反制美國。（資料圖片）
而中國官方近日頻頻在稀土上大做文章，其實也是看准了美國對中國的打壓中，晶片對中國高技術產業的「卡脖子」的影響。稀土與晶片，這兩個半導體產業鏈兩端的產品，實則是中美新技術博弈中被推到前台的兩個代表性技術領域。按照商務部的解釋，「不可靠實體清單」主要針對的是出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供者，實際上，這明顯針對的是在美國對華為的技術封鎖中與美國政府步調一致的高通、google、思科等美國技術企業，是對美國將華為及其相關企業列入美版「實體清單」的對等回擊。
而新建立的這份清單，更明顯是指向中國具有技術優勢的領域，這些技術中肯定有美國不具備或者落後於中國的領域。
哪項技術會最先出現在清單上
中國將建立「國家技術安全管理清單」消息發布後，官媒《新華社》隨即發表一篇評論稱，「建立國家技術安全管理清單制度，意在為保障國家重大核心優勢技術安全樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展。」 類似話語近日在官媒頻頻出現。「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。」這是5月28日，國家發改委對中美貿易戰的表態。兩天後，商務部再次做出類似表態。因而，比較可能的是，中國擁有領先的核心技術的稀土提純會出現在這份清單的前列。
在稀土提純技術的後面，還會有一長串的技術名稱出現。隨著此清單的擴展，可以料想，官方將對國內產業技術水平進行比較系統性的摸底，對相關技術和其在國際產業鏈上的位置進行調查，在充實這份名單的同時，官方將對中國的整體技術情況做到心中有數，以應對美國技術封鎖對中國產業和經濟發展的影響，認清其在中美技術戰爭中的籌碼。
6月7日，國家主席習近平在聖彼得堡國際經濟論壇致辭時表示「中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。」
中美技術戰爭的不同打法
實際上，美國對華為進行技術斷供和封鎖的背後，是美國對自身技術優勢地位下降的焦慮。而隨著「中國製造2025」事實上的進展，中國將在世界新技術革命中嶄露頭角，並在某種程度上佔據優勢地位，中國產業布局在全球產業鏈中的地位將持續向上攀升。這就意味著，中國遲早有一天會發現自己在技術領域處於如同美國的地位，在事實上面臨著高新技術侵權以及技術安全問題。
但如果認為中國會如美國一般，將技術優勢盲目視為國家安全，尋求在新技術領域佔據壟斷優勢地位，達到利益最大化，則是錯誤的。6月7日，國家主席習近平在聖彼得堡國際經濟論壇致辭時表示「中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。」
習的表態，實際上是面對中美技術博弈，中國對待技術博弈的態度。與美國的技術視角不同的是，中國的技術觀念仍然依托於「對外開放合作」的整體發展觀念，作為其中的一個環節，中國並不想讓技術成為地緣政治工具，中國認識到，技術的封鎖不可能持久，因為技術革命的特點就是，新的技術永遠在準備替代舊的技術，沒有任何一個技術領先者能夠指望自己的技術永遠不過時。因而，與其進行短時的技術封鎖和一概禁止技術輸出，不如在保證知識產權的情況下，進行技術分享，培育新的技術和經濟增長點。這又是中國政府「人類命運共同體」理念的一個註腳。