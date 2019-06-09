【觀察】中國摸查尖端科技家底　內外兩份清單布局中美技術戰爭

繼商務部宣布建立「不可靠實體清單制度」十多天後，國家發改委6月8日透露，正在建立另一份清單：「國家技術安全管理清單制度」。這兩份清單一個對內一個對外，顯示中國正在內外兩個維度審視和回擊美國的技術斷供和封鎖。

據《新華社》的消息稱，根據《國家安全法》等相關法律法規，國家發改委正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，目的是更有效預防和化解國家安全風險。意在為保障國家重大核心優勢技術安全樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展。

國家發改委6月8日透露，正在建立「國家技術安全管理清單制度」。（視覺中國） 作為牽頭組織研究這份新清單的部門，國家發改委在中美貿易戰中的風頭似乎蓋過了原本應是主角的商務部。從稀土出口管制，到此次牽頭制定國家技術安全管理清單制度，國家發改委作為中國產業政策和宏觀經濟調控的關鍵部門，正在中美貿易戰中衝到最前方。這也從側面印證了中美貿易戰打到當前階段，已經越來越顯露出其本質，就是中美兩國的產業角逐和技術戰爭。 內外兩份清單 商務部的「不可靠實體清單」的用意在對外，而這份「國家技術安全管理清單」則是用於中國內部。這一內一外兩份清單，實際上指向的都是中美技術博弈。 中美貿易戰發展至今，原本看起來只是解決貿易逆差訴求的貿易戰，已經越來越具有技術戰爭的色彩。這其中的焦點是5G，因而作為中國高技術公司代表，也最具技術產業鏈前景的華為，才成為中美博弈的焦點。

中國官方近期對被視為「王牌」之一的稀土動作連連，令外界猜測中國可能以「稀土牌」反制美國。（資料圖片） 而中國官方近日頻頻在稀土上大做文章，其實也是看准了美國對中國的打壓中，晶片對中國高技術產業的「卡脖子」的影響。稀土與晶片，這兩個半導體產業鏈兩端的產品，實則是中美新技術博弈中被推到前台的兩個代表性技術領域。按照商務部的解釋，「不可靠實體清單」主要針對的是出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供者，實際上，這明顯針對的是在美國對華為的技術封鎖中與美國政府步調一致的高通、google、思科等美國技術企業，是對美國將華為及其相關企業列入美版「實體清單」的對等回擊。 而新建立的這份清單，更明顯是指向中國具有技術優勢的領域，這些技術中肯定有美國不具備或者落後於中國的領域。 哪項技術會最先出現在清單上 中國將建立「國家技術安全管理清單」消息發布後，官媒《新華社》隨即發表一篇評論稱，「建立國家技術安全管理清單制度，意在為保障國家重大核心優勢技術安全樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展。」 類似話語近日在官媒頻頻出現。「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。」這是5月28日，國家發改委對中美貿易戰的表態。兩天後，商務部再次做出類似表態。因而，比較可能的是，中國擁有領先的核心技術的稀土提純會出現在這份清單的前列。 在稀土提純技術的後面，還會有一長串的技術名稱出現。隨著此清單的擴展，可以料想，官方將對國內產業技術水平進行比較系統性的摸底，對相關技術和其在國際產業鏈上的位置進行調查，在充實這份名單的同時，官方將對中國的整體技術情況做到心中有數，以應對美國技術封鎖對中國產業和經濟發展的影響，認清其在中美技術戰爭中的籌碼。