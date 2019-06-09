《習近平思想學習綱要》出版發行　中共中央要求組織黨員學習

中央宣傳部組織編寫《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》（下簡稱《綱要》）一書，由學習出版社、人民出版社聯合出版，即日（9日）起在全國發行。 中共中央表示，組織編寫《綱要》，有助於更好地理解「習近平新時代中國特色社會主義思想」（下簡稱「習思想」）的基本精神、內容和要求；同時要求，各級黨委（黨組）要組織全體黨員認真讀原著、學原文、悟原理，結合「不忘初心、牢記使命」，把《綱要》納入學習計劃。

在2017年底召開的中共十九大，「習近平新時代中國特色社會主義思想」確立為中共必須長期堅持的指導思想。（資料圖片）

官方《新華社》介紹，《綱要》共21章、99目、200條，近15萬字。全書圍繞習思想是黨和國家必須長期堅持的指導思想這一主題，以「八個明確」和「十四個堅持」為核心內容和主要依據，對習思想作出全面系統的闡述。

《新華社》又指，《綱要》內容豐富、結構嚴整，忠實原文原著、文風生動樸實，是全黨開展「不忘初心、牢記使命」主題教育的重要學習材料，是廣大幹部群眾深入學習領會習思想的重要輔助讀物。

中共中央：《綱要》全面系統地闡述習思想

中共中央發出的「關於印發《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》的通知」則指，《綱要》對習思想作出全面系統闡述，有助於更好地理解把握這一思想的基本精神、基本內容、基本要求。

通知稱，各級黨委（黨組）要堅持不懈用習思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，組織全體黨員認真讀原著、學原文、悟原理，並緊密結合「不忘初心、牢記使命」主題教育，把《綱要》納入學習計劃，作出周密安排，開展多形式、分層次、全覆蓋的學習培訓。要深入學習領會這一思想的時代意義、理論意義、實踐意義、世界意義，深刻理解其核心要義、精神實質、豐富內涵、實踐要求。

通知強調，要通過廣泛的學習宣傳闡釋工作，推動習思想進一步深入人心、落地生根，引導廣大干部群眾增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」 ，在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。

中央宣傳部組織編寫《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》（下簡稱《綱要》）一書，由學習出版社、人民出版社聯合出版，即日（9日）起在全國發行。（新華社）

在中共十九大確立為指導思想

依照官方定義，習近平新時代中國特色社會主義思想，是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀的繼承和發展，是馬克思主義中國化最新成果，是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶，是中國特色社會主義理論體系的重要組成部分，是全黨全國人民為實現中華民族偉大復興而奮鬥的行動指南，必須長期堅持並不斷發展。

在2017年底召開的中共十九大，「習近平新時代中國特色社會主義思想」確立為中共必須長期堅持的指導思想，並寫入黨章；次年3月召開的十三屆全國人大一次會議通過的憲法修正案，把「習近平新時代中國特色社會主義思想」載入憲法。