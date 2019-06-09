內地33城市有地鐵營運　去年僅4地收支平衡　6城市客運強度不達標

據統計，內地目前已有33個城市有地鐵營運，另有8個城市正在興建地鐵，中國無疑已經成為「地鐵大國」，不少民眾的生活很難離開地鐵。 不過，大多數城市的地鐵卻處於虧損，去年（2018年）只有北京等4地能達到收支平衡。與此同時，有6個城市的地鐵客運強度未達國家發改委的要求，表現最差的烏魯木齊地鐵，更只達相關要求的3成。

上海地鐵以669km的營運里程，在內地各大城市中排行第一。（視覺中國）

近年來，中國大力推廣城市軌道交通，地鐵大多在地下運行，可以有效減少地面交通擁堵，因此備受城市規劃者青睞。

據了解，中國最早營運地鐵的城市是北京，於1969年10月1日通車；天津、上海、廣州等地在之後三十年間也相繼開通地鐵。時至近年，中國地鐵建設進入繁榮階段，開通地鐵的城市較10年前增加21個；總里程近4600公里，較10年前的1000公里也增近3600公里。

截至2019年6月，在已開通地鐵的33座城市中，有13座城市的地鐵營運里程超過100km。其中，上海以669km的營運里程排行第一，北京以617km的里程數位列第二，廣州則以473km的里程數位列第三。以營運線路條數目而言，北京、上海、廣州分別以20條、15條、14條位列前三。鄰近本港的深圳，則以285km的營運里程和8條營運線路，在兩方面均排行第四。

烏魯木齊地鐵在客運強度的表現最差，只達每日每公里0.22萬人次，是發改委標準的3成左右。（資料圖片）

虧損成地鐵營運普遍問題

不過，虧損卻成為地鐵營運的普遍問題。內媒《21世紀經濟報導》對28個城市的不完全統計顯示，2018年，全國城市軌道交通平均每公里運營成本為23.8元（人民幣，下同），運營收入卻只有17.2元；人均每公里營運成本為0.84元，營運收入卻只有0.48元。僅杭州、青島、深圳、北京等4座城市實現收支平衡，其餘24座城市都在虧本營運。

此外，不少城市的地鐵客運強度達不到最低標準。國家發改委2015年曾發布文件要求，擬建地鐵初期負荷強度不低於每日每公里0.7萬人次。但根據《21世紀經濟報導》2019年4月對29個城市的不完全統計，昆明、寧波、廈門、東莞、貴陽、烏魯木齊6個城市地鐵客運強度都在每日每公里0.7萬人次以下，並不達標。當中表現最差的烏魯木齊，客運強度只有每日每公里0.22萬人次，只達到發改委標準的3成左右。

（21世紀經濟報導）