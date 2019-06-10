【中美貿易戰】環時總編胡錫進：中國政府是唯一能捍衛大家的力量

《環球時報》總編胡錫進9日（周日）在個人微博上發文指，中國政府為人民有權利繼續改善生活而奮起反制美國打壓，是唯一能夠捍衛大家利益的力量。 他又說如果中國共產黨和政府垮台，中國將四分五裂，而美國就可以在中國建立親美政權。

胡錫進的文章指美國總統特朗普「人真狠，一副非得把中國扳倒打垮的樣子」。（資料圖片）

文章指共產黨創造出巨大的經濟奇跡，讓人民能過好日子，卻惹來了美國的不滿，胡錫進認為「這一切是中國人過好日子惹的禍」。他又提到美國總統特朗普「人真狠，一副非得把中國扳倒打垮的樣子」、「美國欲置華為於死地之後，我越來越深信：美國人這一次真的來者不善」。

文章指中國人民面臨選擇：一是中斷迄今為止的發展模式和民族復興，停止經濟、科技諸領域與美國逐漸形成競爭的態勢，令國家發展總體上停滯下來，尤其是高科技和國防能力不再進步，讓美國在戰略上安心，做美國的附庸；二是堅決抵制美國的壓力，捍衛中國以自我選擇的方式繼續發展的權利，爭取與美國鬥而不破，不走向全面戰略對抗，但人民也要有中美關係比當前情況更糟的精神準備。

胡錫進提議中國人民團結起來，堅決支持政府不主動打但不懼打的基本態度，打出一個與美國平等競爭的權利。他又認為中國政府雖然有缺點，但是真心為中華民族利益、為中國老百姓有權利繼續改善生活而奮起反制美國打壓的。「在今天這樣的歷史關頭，沒有第二支能夠捍衛我們大家利益的力量」。

他又提到中國政府沒有任何理由在對美談判和鬥爭中，作出對國家和人民不利的事情。又指如果黨垮了、政府垮了，中國將四分五裂，美國到時候就可以各個擊破，把中國各地政權都變成親美政權。