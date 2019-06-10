【中美貿易戰】人民日報批美國「於人談契約，於己忙棄約」

官媒《人民日報》連日來批評美國向中國發動貿易戰，周一（10日）再發表評論文章，批評部分美國政客「於人談契約，於己忙棄約」，更指美國是國際法和國際規則最大的破壞者。

《人民日報》批評美方「於人談契約，於己忙棄約」，更指美方是國際法和國際規則最大的破壞者。（美聯社）

文章指，去年美國通過發布多份報告，指責中國不遵守世界貿易組織規則，並將此作為對中國實施單邊貿易措施的理由。另一方面，美方強行將國內法凌駕於世貿組織規則之上，單方面挑起與多國的貿易爭端，肆意踐踏多邊貿易體制。作為世貿組織成員，美方還公開表示，「不允許」世貿組織的上訴機構和爭議解決機制讓美國也接受約束，甚至威脅退出世貿組織。

文章又稱，美國是國際法和國際規則最大的破壞者。氣候變化《巴黎協定》簽署國家有190多個，美國退出了。伊朗核問題全面協議經過聯合國安理會核可，美國退出了。還有聯合國教科文組織、聯合國人權理事會等國際組織，美國也都退出了。美方對國際規則和機構「合則用、不合則棄」的真實面目，國際社會早已看得清清楚楚。

文章批評美方肆意棄約，把國際規則玩弄於股掌之間，損耗的是自己的信用，破壞的是世界的秩序。美國一些政客嘴上念的契約精神，不過是他們攻擊別人的利器、裝點門面的點綴。

（《人民日報》）