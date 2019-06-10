美國為何難打破對華稀土依賴？　業內人士：重建產業鏈至少3年

中美貿易戰自5月重新「開戰」以來，爭端至今仍不斷蔓延。中國官方近日又對被視為「王牌」之一的稀土動作連連，令外界猜測中國可能以「稀土牌」反制美國。 有指中國「稀土牌」將會令美國難以反擊。對此，業內人士表示，事關美國國內基本是輕稀土資源，中國卻對重稀土高端產業也已經進行開發利用；在稀土分離萃取技術上，中國擁有其他國家無法相比的優勢，而美國要重新建設稀土產業鏈，至少需要花費3年時間。

一名大型國有稀土企業市場部負責人表示，美國重建稀土產業鏈至少需要3年時間。（視覺中國）

5月20日至22日，國家主席習近平在江西贛州考察期間實地調研相關稀土企業，並就推動稀土產業綠色可持續發展做出重要指示。其重要講話引發社會各界對中國稀土行業發展的熱議。隨後，當地多家稀土企業接待了一批又一批的媒體記者、供應商、投資人，資本市場正在湧入，整個產業受到前所未有的關注。

《環球時報》形容，贛州是中國主要重稀土產地，素有「稀土王國」之稱，除了採礦、分離萃取、冶煉稀土金屬和稀土氧化物等前端產業外，當地正逐步發展從稀土原料到磁性材料再到終端應用的配套產業鏈。

官方動作連連 釋出打「稀土牌」訊號

資料顯示，中國是全世界最大的稀土出口國，2018年累計出口約5.3萬噸稀土，贛州稀土產業規模佔全國總量三分之一。有數據顯示，2014年至2017年，美國稀土進口總量約80%來自中國，除了稀土金屬外，近年亦開始轉向進口稀土磁鐵等稀土加工製品。美國有近三分之二的稀土磁鐵供應來自中國。

習近平視察稀土產業，被外界認為釋出中國可能用「稀土牌」反制美國的訊號以來，官方動作連連。除了官媒密集「放風」，國家發展改革委相關司局亦召開稀土行業專家座談會等會議，建議建立出口全流程追溯審查機制。 發改委相關司局負責人亦表示，將與有關部門抓緊出台有效管用舉措，發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。

習近平5月考察江西稀土企業，外界認為暗示中國考慮通過限制稀土半成品及產品的出口來反制美國。（資料圖片）

環時：中國擁有其他國家無法相比的技術​優勢

輿論認為，美國難以打破對華稀土依賴。《環球時報》報道指，雖然美國也有稀土資源，但基本是輕稀土資源，「中國握有這張王牌，加上對重稀土高端產業也已經進行開發利用，一旦打出這張牌對美國是具有衝擊力的。」贛州稀土友力科技開發有限公司的副總經理李瓊則表示，在稀土分離萃取技術上，中國擁有其他國家無法相比的優勢。中國的稀土分離純度早就超過99.9999%，「為什麼美國有稀土礦卻做不起來？因為技術在中國人手上。」

另有大型國有稀土企業市場部負責人表示，美國重新建設稀土產業鏈至少需要花費3年時間。 花旗集團亦分析道，美國國防以外的其他行業「沒有現成途徑」來打破其對中國稀土供應的依賴。