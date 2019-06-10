新京報社原社長戴自更涉違紀違法被查　傳與吳小暉案有關

中央紀委國家監委網站消息，新京報社原社長戴自更涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查，其「落馬」或與安邦集團原董事長吳小暉一案有關。

戴自更涉違紀違法落馬受查。（網上圖片）

中央紀委國家監委網站消息指，北京文化投資發展集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

資料顯示，現年55歲的戴自更是浙江人，在體制內的宣傳系統任職多年，早年在中共黨報《光明日報》供職，於2003年出任新京報社社長，2006年兼任總編輯，2017年8月離開新京報社，赴北京文投集團任職至今。其最知名的頭銜，則是新京報社原社長。

吳小暉最終被判囚18年。（視覺中國）

曾為吳小暉和安邦集團​「洗白」

據了解，新京報社的《新京報》之前由《光明日報》與廣東官媒《南方都市報》跨地區合辦，現已轉歸北京市委宣傳部管轄。早在數天前，戴自更就已傳出被查的消息，具體原因暫不得知，有消息指可能與吳小暉案有關。

吳小暉是安邦集團原董事長，2017年6月被查，2018年5月被判囚18年，遭罰款105億元（人民幣，下同）。在戴自更離開新京報社的4個月前，《新京報》以近乎公關式的報道涉嫌為吳小暉和安邦集團「洗白」。彼時，吳小暉已是負面消息纏身。

另有消息指出，2015年底新京報社出資設立山水從容創投基金，法人為戴自更，大股東則是吳小暉的表弟林聰，安邦集團實際出資1.87億元，佔股85%。不過，這傳言暫未獲官方證實。

新京報社曾被指黨建薄弱 鋪張浪費講排場

公開信息顯示，在戴自更調離後，北京市委巡視組2018年曾赴新京報社，指出該社黨建薄弱，存在公款旅遊、鋪張浪費講排場、報銷隨意性較大、審批過程流於形式等問題。

至於戴自更本人，輿論普遍認為他在內地新聞界頗有人緣，口碑尚佳，其領導下的《新京報》亦被稱為敢言媒體。