【逃犯條例】 環時胡錫進：修例是正常立法　香港反對派惡意搞事

港府堅持修訂《逃犯條例》，觸發大批港人昨日（9日）上街抗議，大會稱參與人數達103萬人，警方則稱最高峰有24萬人。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，香港是法治社會，合法的遊行示威對香港無所謂，但修例完全是正常的立法行為，香港反對派是在西方的支持下惡意搞事。 值得一提的是，內地傳媒對香港反逃犯條例遊行普遍噤聲，除了胡錫進發微博評論外，只有《環球時報》和《中國日報》英文版發文報道。

民陣昨發起遊行反對《逃犯條例》修訂，大會稱有103萬市民參加。警方則稱高峰期有24萬人參與，引起社會關注。（資料圖片/林若勤攝）

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胡錫進今日下午（10日）在微博連發兩篇帖文談及逃犯條例。在第一篇微博，他引述香港警方稱高峰時參加者有24萬人，同時表示遊行示威是一國兩制框架下「無需大驚小怪的表現」，香港有立法會作為民意表達機制，也有傳遞反對派聲音的媒體，但還是會發生遊行示威，香港的體制只能包容這種現象。

胡錫進指出，一個挺修例組織發起的簽名運動有82萬人參與，他們沒有選擇也用上街遊行的方式對抗反修例者，但他們是香港民意的真實部分，「至於20幾萬人和80多萬人哪個人數多，沒上學的小孩都能算得出來......香港的反對意見有多少我不知道，但我相信大多數老百姓更關注民生，而不是政治對抗。」

胡錫進續指，美國國務卿、眾議長等政治人物在這之前都出來支持香港反對派，顯然與華盛頓希望把香港變成向中國施壓的新的助攻方向有關。香港是法治社會，堅持法治是它保持長期繁榮的生命線。「合法的遊行示威對香港無所謂加分還是減分，但如果想讓街頭政治來主導香港未來的發展方向，那無疑將是香港的災難。」

斥反對派將修例政治化、標籤化

而在第二篇微博，胡錫進稱香港反對派將修例政治化、標籤化，宣稱中國內地今後可以根據新的「逃犯條例」從香港引渡政治犯，從而打擊香港的言論自由。然而特區政府的修例草案明確規定，適用於移交到內地的罪犯必須是犯有37種國際公認、且刑期都在7年或以上的罪犯，而且必須要由特區法院和特首雙批准，才能實施移交。



胡錫進又強調，修例完全是正常的立法行為，香港反對派就是在西方的支持下惡意搞事。「大家知道，在西式民主體制下，惡意搞事經常會有市場，把不是事的事生生搞成大事。」

值得一提的是，內地傳媒對反逃犯條例遊行普遍噤聲，除了胡錫進發微博評論外，較大型的傳媒只有《環球時報》和英文官媒《中國日報》發文報道。