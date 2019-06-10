【中美角力】央視曝中國海軍新計劃：2049年擁10艘航母

央視在最新一期節目中，援引分析人士的話稱，中國海軍將在2049年完成10艘航母的建設，引發關注。 有支持的意見認為，這對於中國來說不是難題，中國也養得起10艘航母。不過也有質疑意見指，央視的報道僅是一種口頭分析，並不算數。

央視在最新一期節目中，援引分析人士的話稱，中國海軍將在2049年完成10艘航母的建設，引發關注。（央視截圖）

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在擁有遼寧艦航母、即將交付的首艘國產航母，以及在上海建造的第三艘航母後，中國是否有必要發展至擁有10艘航母引發爭議。分析指，按照航母的壽命周期，2049年的10艘航母顯然不包括遼寧艦和首艘國產航母，這就意味著，中國南北兩大造船廠在30年內需各建4-5艘航母，並保持6年2艘的服役速度。

支持意見認為，參考美國尼米茲級航母平均6年的服役速度，即使去除研發和首製艦的測試時間，中國在2049年擁有10艘航母應不是難題。

至於中國能否養得起10艘航母，樂觀意見也認為，按照美國最新福特級航母估算，全壽命周期的10艘福特級航母將耗費美國約2.5萬億美元。而按照估測，中國到2049年的GDP將高達47萬億美元，本來就有人工成本優勢的中國在養護10艘航母方面並不會比美國所耗費的大。

據早前路透社報道，中國正在加快速度建造002型國產航母。（路透社）

僅是口頭分析 不符規章制度

不過，央視有關10艘航母的報道也受到一些質疑。曾在中國海軍服役的退役人士稱，按照海軍10年規劃周期算，央視的報道顯然不符合規章制度。就算中國海軍如今執行的048航母工程規劃（2004年8月上馬），也僅規劃出遼寧艦和常規動力彈射航母，對核動力航母也只是一個輪廓性的初步規劃。

即便是048規劃，也在2008年被軍方高層調整─在遼寧艦基礎上，增建一艘國產滑躍航母。因此，有關央視的報道也僅是一種口頭分析，並不算數，至於外界的炒作，只會增加「中國威脅論」聲調而已。

分析又指，在防禦型的軍事戰略思維指導下，中國在可預期的時間內都不會追求成為全球海軍之冠。因此，追求與美國同步航母保有量，顯然不符合中國的軍事戰略。目前，中國的海上利益集中於西太平洋地區、北印度洋地區，但這些地區如今仍難見中國航母的蹤跡。

（《多維新聞》）