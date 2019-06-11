【中美貿易戰】人民日報：面對反華政客打壓　應摒棄恐美崇美心態

官媒《人民日報》連日來批評美國向中國發動貿易戰，周二（11日）再發表評論文章，直指中美貿易戰是反華政客企圖打壓、遏制中國的發展，中國人民以沉着冷靜、從容自信的態度應對，不會懼怕美方的無理施壓和蠻橫霸凌。 文章又指，從歷史和現實來看，中國完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。極少數人存在的「恐美症」、「崇美症」顯得另類而可鄙，應該摒棄。

在中美貿易戰日趨激烈的大趨勢下，兩國對抗的影響越來越大，正逐步蔓延到民間。（資料圖片/視覺中國）

文章開篇即指，中國人民「既不妄自菲薄，也不妄自尊大」，以一種沉着冷靜、從容自信的心態走向世界，這是中國人民在經風雨、見世面中鑄就的精神品格。面對美方揮舞關稅大棒，面對極限施壓、蠻橫霸凌的做法，中國人民的這一精神品格再次得到生動呈現，極少數人的「恐美症」、「崇美症」則顯得另類而可鄙。

文章從歷史角度剖析上述品格，認為新中國成立時一窮二白、百廢待興，同時遭到西方帝國主義的全面封鎖，連「一輛拖拉機都不能造」，但靠着自力更生、艱苦奮鬥，頂住了帝國主義經濟、軍事圍堵壓力，不僅建立起較完備的國民經濟體系，還研製出「兩彈一星」，「挺起了中國人民的脊樑」。

文章續指，當時「不可一世的美軍」把朝鮮戰爭的戰火燒到鴨綠江邊，中國人民志願軍抗美援朝、浴血奮戰，把美軍打回「三八線」以南、打到談判桌前。當時中美實力差距巨大，但中國人民靠着「不怕鬼、不信邪、敢於鬥爭、敢於勝利的勇氣」，向世界宣告中國「站起來了」的尊嚴。文章反問，今天的中國又怎會被美方的無理施壓和訛詐嚇住，今天的中國人民又怎會在美方的蠻橫霸凌面前低頭？

文章直指中美貿易戰是反華政客企圖打壓、遏制中國的發展。圖為美國總統特朗普。（資料圖片）

指反華政客企圖遏制中國發展

文章又談及現實層面，指改革開放以來中國創造了人類發展史上的奇蹟，讓世界刮目相看。換個角度看中美貿易戰，正是中美力量對比的深刻變化引起美國仇華、反華政客的焦慮，企圖打壓、遏制中國的發展，美國的遏制恰恰標誌着中國的實質性崛起。中國作為全球第二大經濟體、第一大工業產品製造國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國，如此大的體量絕非一時風雨就能撼動。文章引述習近平講話「狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海」，強調在中國共產黨的堅強領導下，中國人民完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。

文章批評，極少數人的「恐美症」「崇美症」並非從現實出發，而是心理因素所致，與中國歷史上面對列強欺凌時的投降派一脈相承，恐美與崇美是一枚硬幣的兩面，平日看到的是「外國的月亮比中國的圓」，一遇風浪就心慌氣短、腳跟發軟、六神無主、嚇破了膽。照着他們的主張，中國只有投降退讓一條路可走，只有成為美國附庸、受其控制、為其打工才有活路，為此不惜葬送近14億中國人追求美好生活的夢想，中國人民對此不會答應。

文章最後指，近14億中國人追求美好生活的權利不容剝奪，中國發展的步伐不可阻擋，正如習近平所說，只要保持堅定理想信念和堅強革命意志，就能把一個個坎都邁過去，把陷阱、圍追堵截和封鎖線通通拋在身後。

（人民日報）