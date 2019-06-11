【糧食殺手】草地貪夜蛾由大陸吹入台灣　若入侵成災將釀35億損失

肆虐大陸18個省市區的「糧食殺手」草地貪夜蛾近日證實首度飛越台海，傳到台灣。 台灣當局周一（10日）宣布，苗栗縣一個牧場的粟米證實發現有草地貪夜蛾幼蟲（台稱「秋行軍蟲」），初步判斷是透過西南氣流從大陸吹入台灣，當局已將該牧場的粟米剷除銷毀。 台灣方面表示，如果入侵稱災，可能將造成每年高達35億元台幣損失（折合約8億7千萬港元）。

台灣農委會10日舉行記者會，宣布苗栗縣一個牧場的粟米證實發現有草地貪夜蛾幼蟲（台稱「秋行軍蟲」）。（中央社）

在苗栗粟米田發現的草地貪夜蛾幼蟲。（台灣農委會）

這是草地貪夜蛾首度入侵台灣，一隻成蟲一生可產2000顆蛋，容易急劇擴散。台灣農委會副主委黃金城說，第一時間若沒清除完畢，將如蝗災嚴重，「甚至比禽流感麻煩」。草地貪夜蛾偏好寄主植物包括水稻、粟米、雜糧及綠肥作物，這些作物佔台灣主要作物種植面積四成五，一旦入侵成災，恐造成每年高達35億元台幣損失（折合約8億7千萬港元）。

台防檢局長馮海東說，草地貪夜蛾從卵長為成蟲約需30天，成蟲飛行能力可達100公里，隨著氣流甚至超過200公里；日前台灣在苗栗縣發現的首例為幼蟲，尚無繁殖及飛行能力，判斷是透過西南氣流從華南區域吹來台灣。涉事牧場及其附近目前已掛設誘蟲器，可立即誘殺成蟲，所幸尚未發現成蟲蹤跡。

草地貪夜蛾成蟲（左為雌蛾，右為雄蛾）。（網絡圖片）

草地貪夜蛾是聯合國糧農組織公告的重要農業害蟲，原分布於美洲熱帶和亞熱帶地區，2016年傳入非洲，2018年迅速蔓延至東南亞，今年從緬甸入侵大陸，之後擴展到18個省市區，尚無根治方法。

（綜合報道）