內地2018屆大學畢業生平均月入4624元　歷史系學生工資最低

6月10日，教育資料諮詢和評估機構麥可思研究院在北京梅地亞中心舉行「2019年中國大學生就業報告（就業藍皮書）發布暨研討會」。 據報告發布的數據，2018屆中國大學畢業生的月收入為4624元（人民幣，下同），比2017屆增長了307元。另外，從近三屆的趨勢可以看出，應屆大學畢業生月收入呈現上升趨勢。

今年3月28日，湖北宜昌，三峽大學舉辦2019屆三峽大學畢業生春季校園招聘會。（視覺中國）

這份報告由第三方教育品質評估機構麥可思研究院撰寫。

在薪資方面，報告顯示，2018屆大學畢業生的月收入為4624元。這一資料比2017屆（4317元）增長了307元，比2016屆（3988元）增長了636元。

報告分析，從近三屆的趨勢可以看出，應屆大學畢業生月收入呈現上升趨勢。2018屆大學畢業生月收入高於城鎮居民2018年月均可支配收入（3271元）。

一線城市本科生平均月收入6525元

此外，畢業生的薪資水準和其所在的就業城市也存在聯繫。報告顯示，2018屆畢業後在一線城市就業的本科生月收入為6525元，高於在「新一線」城市就業的本科畢業生月收入（5117元）1408元；2018屆畢業後在一線城市就業的高職高專生月收入為5121元，高於在「新一線」城市就業的高職高專畢業生月收入（4221元）900元。

從畢業生所學專業來看，2018屆本科畢業生月收入最高的學科門類是工學（5485元），最低的是歷史學（4348元）。

（新浪教育）