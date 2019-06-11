敏感時刻　中國遼寧艦航母再出島鏈的三重考量

撰文：朱小二
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在完成大修一個多月後，中國海軍遼寧艦航母被曝執行該航母第二次前出島鏈任務。當地時間6月11日，日本NHK援引防衛省消息稱，遼寧艦航母於當天早晨經過宮古海峽，駛入太平洋。
日方稱，遼寧艦航母未進入該國領海，正分析其航行目的，並持續進行警戒監視。
中國國產航母將交付海軍，很可能部署在海南島航母基地。（VCG）
美國海軍頻繁在台海、南海「挑釁」。（Reuters）
日本媒體報道並未給出更多的消息，包括遼寧艦航母是否有伴隨艦艇和飛機。截至目前，中國海軍方面並未回應此事。不過，中國網絡流傳的最新衛星照顯示，遼寧艦母港青島基地碼頭不見航母蹤影。
值得注意的是，這是遼寧艦航母自2016年以來首次駛入太平洋。2016年12月25日，遼寧艦率領龐大編隊穿越宮古海峽駛入太平洋。彼時，輿論強調，這是中國海軍航母首次前出島鏈。當時，日本防衛省稱，遼寧艦航母還釋放艦載預警直升機在距離宮古島領空約10公里處飛行。
對於此次遼寧艦航母前出島鏈，觀察人士認為，可能有三重考慮：
其一是航母經過大修，重返海軍部隊後，需要進行實戰化訓練，以儘快恢復戰備能力。
其二，遼寧艦前出島鏈進入太平洋，必然會在中國海軍「傳統演訓場」進行演練，以期謀台海有事時，獲得阻隔台灣馳援者的能力。
第三，此次出航可能和國產航母也有關係。目前，外界尚不知遼寧艦航母的具體動向。但是一旦該航母從台灣南部進入南海，那麼將對南海周邊國家和對美國產生一定影響。屆時，遼寧艦航母還可能赴海南島三亞航母基地，再度測試該基地的保障能力，以迎接可能的首艘國產航母。
此前，國產航母已經完成第六次海試，並進行艦載機起降測試。國產航母距離交付海軍的日期也越來越近。這艘據稱將命名為山東艦（舷號17）的航母未來可能部署至三亞航母基地，以看守中國海防南大門，以及維護印度洋航線等。