敏感時刻　中國遼寧艦航母再出島鏈的三重考量

在完成大修一個多月後，中國海軍遼寧艦航母被曝執行該航母第二次前出島鏈任務。當地時間6月11日，日本NHK援引防衛省消息稱，遼寧艦航母於當天早晨經過宮古海峽，駛入太平洋。

中國國產航母將交付海軍，很可能部署在海南島航母基地。（VCG）

美國海軍頻繁在台海、南海「挑釁」。（Reuters）

日本媒體報道並未給出更多的消息，包括遼寧艦航母是否有伴隨艦艇和飛機。截至目前，中國海軍方面並未回應此事。不過，中國網絡流傳的最新衛星照顯示，遼寧艦母港青島基地碼頭不見航母蹤影。

值得注意的是，這是遼寧艦航母自2016年以來首次駛入太平洋。2016年12月25日，遼寧艦率領龐大編隊穿越宮古海峽駛入太平洋。彼時，輿論強調，這是中國海軍航母首次前出島鏈。當時，日本防衛省稱，遼寧艦航母還釋放艦載預警直升機在距離宮古島領空約10公里處飛行。

對於此次遼寧艦航母前出島鏈，觀察人士認為，可能有三重考慮：

其一是航母經過大修，重返海軍部隊後，需要進行實戰化訓練，以儘快恢復戰備能力。

其二，遼寧艦前出島鏈進入太平洋，必然會在中國海軍「傳統演訓場」進行演練，以期謀台海有事時，獲得阻隔台灣馳援者的能力。