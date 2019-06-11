【逃犯條例】外交部：堅定支持港府修例　反對美方說三道四

港府計劃修訂逃犯條例引發全球關注，美國國務院周一（10日）發言指港府需要全面徵詢意見，並憂慮香港的獨特優勢面臨危機。 中國外交部發言人耿爽周二（11日）主持例行記者會，在回應美方近期涉港言論時表示，中方對美方的說三道四「強烈不滿和堅決反對」，中央將「繼續堅定支持香港特區政府推進修訂『兩個條例』的工作」。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（資料圖片 / 林若勤攝）

美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）10日在例會上表示，華府非常關注港府修例問題，香港周日（9日）有數以十萬計民眾上街遊行，明顯反映公眾反對修例計劃。

她指美國與香港不少市民一樣，對修例缺乏程序保障感到憂慮，並認為有關法例削弱香港自治，並對當地長期以來保障人權、基本自由和民主價值帶來負面影響。她又提到修例或危害香港營商環境，並導致居港或訪港美國人隨時成為中國司法制度的目標。

耿爽：修例已廣泛聽取社會各界意見

外交部發言人耿爽11日在例行記者會上回應，關於香港特區修例的事情，中方已經多次表明立場，香港特區政府已就修例工作廣泛聽取社會各界意見，兩次調整修例草案對有關建議作出積極回應。中國中央政府將繼續堅定支持香港特區政府推進修訂「兩個條例」的工作。

耿爽指出，香港回歸以來，「一國兩制」「港人治港」高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，香港繼續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力地區，事實不容否認。

耿爽強調，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干涉。中方對美方就特區條例發表不負責任的錯誤言論、對香港事務不斷說三道四表示強烈不滿和堅決反對，要求美方客觀公正看待香港特區政府依法修例，謹言慎行，停止以任何形式干預香港事務和中國內政。

（綜合報道）