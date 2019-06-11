中宣部號召500名記者再走長征路　大力唱響主旋律

中華人民共和國建國70周年將屆，在中共全黨展開「不忘初心、牢記使命」教育之際，中宣部周二（11日）起舉辦「記者再走長征路」集體採訪活動，號召逾500名內地記者重走長征路，採訪紅軍當年長征的遺蹟。

「記者再走長征路」啟動儀式在江西于都、瑞金和福建長汀、寧化舉行。圖為江西于都啟動儀式現場。（新華社）

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據新華社報道，這項大型集體採訪以「壯麗70年，奮鬥新時代—記者再走長征路」為主題，共有30多間內媒派出逾500名記者參加，分別在江西于都、瑞金及福建長汀、寧化等地舉行啟動儀式。

中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明在活動開幕致詞時說，參與活動的新聞工作者要深刻揭示「紅色政權是從哪裏來的、新中國是怎麼建立起來的」，要「用雙腳踏尋革命先輩的足跡，用鏡頭和筆觸描繪新中國70年的壯美畫卷」，激勵全國人民「奮力走好新時代的長征路」。

他又說，江西和福建是「充滿紅色記憶的紅土地」。由此出發「再走長征路」就是要「傳承紅色基因」，要「追尋初心、堅守恆心」，「深情講述黨和人民魚水情深、生死相依的感人故事」。

黃坤明表示，參加這項活動的記者們要「激發信心，大力唱響主旋律、提振精氣神」，把幹部群眾「攻堅克難、團結奮鬥的精神風貌」展現出來，把「改革創新、幹事創業的熱情幹勁」調動起來，凝聚起「萬眾一心奮鬥新時代的精神力量」。

中共中央政治局5月決定，6月起在全黨由上而下分兩批開展「不忘初心，牢記使命」主題教育。不久，中共總書記習近平於5月20日視察紅軍長徵集結出發地江西于都，此舉當時被形容為「探尋初心的源頭」。

（綜合報道）