【新疆再教育營】外交部批蓬佩奧散布不實之詞　干涉中國內政

中國政府在新疆設置「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」），被指用以關押維吾爾族、哈薩克族等少數民族穆斯林民眾，在國際上引起廣泛批評。許多國家政府及非政府組織指其侵犯人權。 美國國務卿蓬佩奧曾多次批評中國管治新疆的政策，指中國政府至少將100多萬穆斯林少數民族人士拘禁在「再教育營」，又長期破壞當地穆斯林民眾的信教自由，並試圖消滅維吾爾族文化和伊斯蘭信仰。 外交部發言人耿爽周二（11日）回應稱，蓬佩奧散布的相關言論為不實之詞，又指他對新疆缺乏最基本認識，打著人權、宗教的幌子干涉中國內政。

本年3月，蓬佩奧在美國會見曾被關押在再教育營的維族人士，並在Twitter上表示「中國必須釋放所有遭任意拘留的人，停止打壓」。（蓬佩奧Twitter）

耿爽指，新疆根本就不存在所謂的「再教育營」，新疆依法開辦職業技能教育培訓中心，目的是幫助少數受恐怖主義和極端主義侵蝕的人重回正軌，幫助他們掌握自食其力的技能，並最終融入社會。建立教培中心以來，新疆已經近三年未發生過暴力恐怖事件，安全形勢得到了極大的改觀。

耿爽續指，新疆各族人民依法享有充分的宗教信仰自由，這一事實有目共睹，新疆現有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺。根據公開數據，美國全國的清真寺數量還不到新疆的十分之一。

耿爽又指，維吾爾文化得到了有效的保護和發揚，新疆維吾爾族人民依法享有使用本族語言文字的權利，新疆的媒體使用漢、維吾爾等多種語言進行廣播和出版，維吾爾木卡姆藝術被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

外交部：干涉中國內政的企圖注定失敗

耿爽最後稱，蓬佩奧如果置事實與真相於不顧，醉心於編織謊言與謬論，妄圖打著人權、宗教的幌子干涉中國內政，那就是性質完全不同的另一回事了。蓬佩奧的公開表演越充分，他的真實面目暴露得也就越充分。任何打著人權、宗教的幌子，干涉中國內政的企圖都注定是要失敗的。

（綜合報道）