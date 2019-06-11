【逃犯條例】環時胡錫進：香港是中國身上一塊肉　望堅持一國兩制

港府堅持修訂《逃犯條例》引起的爭議持續，繼周日（9日）大規模遊行後，又有組織呼籲集會抗議。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進再次在微博刊文，稱希望堅持「一國兩制」，不想香港變成一個與內地很像的城市；同時又指，香港是中國身上的一塊肉，在這世上除香港之外，真正最關心香港命運的就是中國內地。而西方的政客們都是看熱鬧、幸災樂禍的。

港府堅持修訂《逃犯條例》引起的爭議持續。（中央社）

胡錫進表示，不願意看到香港失去它的資本主義特色，變成一個與內地很像的城市，希望堅持「一國兩制」，保持香港以資本主義制度為基礎的獨特社會風貌。他批評，香港反對派不斷宣揚北京打壓香港的自由，不僅與「一國兩制」的基本原則南轅北轍，也與內地社會的對港心理嚴重不符，實是在「嚇唬」香港的一些市民。

胡錫進強調，在香港社會之外，這個世界上真正最關心香港命運的就是中國內地。「因為香港是中國身上的一塊肉，香港的好壞與我們有關係，香港越來越好，是整個國家更加和諧的題中之義。」

「西方的政客們都是看熱鬧的」

他指出，其他地方沒有理由盼香港好。如台灣巴不得香港衰落，以證明它「拒統」是正確的。美國關心如何把香港變成對北京施壓的新槓桿，如何用香港事務找中國的麻煩。英國可能有一絲舊情未了，「但如果香港比被英國殖民時更好，好很多，倫敦會舒服嗎？」

胡錫進續指，香港人千萬別被西方的政治精英們「忽悠」，別被香港的政治遊戲邏輯「綁架」。「一國兩制」是新事物，遇各種問題時，都要商量著來。千萬別衝動，不要被人帶向極端。「如果香港失去了穩定，搞激進政治的人能算出自己的收益，西方的政客們都是看熱鬧的，幸災樂禍的。到時候損失最大的是香港市民們，最心疼也最無奈的將是中華民族的這個集體。」