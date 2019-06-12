西班牙引渡94名台籍疑犯到大陸　國台辦：有利維護司法公正

94名台籍疑犯上周五（7日）遭西班牙當局引渡到中國大陸，北京方面指他們涉及電信網絡犯罪。台灣陸委會指責大陸，指陸方一再漠視台方提出共同合作打擊犯罪之訴求，並稱陸方應該與台方共同合作偵辦，才能瓦解犯罪集團。 大陸國台辦周三（12日）回應指，西班牙有關方面堅持一個中國原則，妥善處理涉台案件，又指這次將台籍疑犯引渡到大陸是有利於打擊犯罪、維護司法公正及保護被害人權益。

上周五（7日），94名台籍疑犯遭西班牙引渡到中國大陸。（新華社）

6月4日，在西班牙首都馬德里，中國公安部刑偵局局長劉忠義（左二）與西班牙國家警察總局刑偵局長埃洛伊‧基羅斯（右二）舉行會談，宣佈將94名台籍疑犯引渡回中國大陸。（新華社）

這次西班牙跨境電信詐騙案發生於3年前，涉案人共237名。自2017年1月大陸公安部向西班牙外交部遞交引渡申請以來，西班牙共批准引渡225人，其中包括早前已經引渡到大陸的124名台籍疑犯，以及這次的94名台籍疑犯。大陸警方表示會偵查起訴這批疑犯，這批台籍疑犯也將在大陸受審。台灣除了陸委會外，外交部亦對此表達嚴正關切與強烈遺憾。

據台灣官方統計，自2016年至今，共650名台籍跨境電信詐騙疑犯遭遣送中國大陸，而遣返回台灣的有694人。

國台辦發言人安峰山12日表示，西班牙有關方面堅持一個中國原則，妥善處理涉台案件。大陸方面堅決打擊各類電信詐騙犯罪活動，本著有利於打擊犯罪、有利於維護司法公正、有利於保護被害人權益的立場，依法將跨境電信詐騙犯罪分子緝拿歸案，繩之以法，受到了兩岸民眾的高度肯定，也得到了國際社會的普遍理解和大力支持。

安峰山續指，到底是誰罔顧兩岸同胞的權益，給兩岸共同打擊犯罪設置障礙，相信公道自在人心。​​​​

（綜合報道）