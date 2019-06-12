【逃犯條例】官媒：香港反對分子勾結外國反華勢力　製造社會衝突

港府堅持修訂《逃犯條例》引起的爭議持續，繼周日（9日）大規模遊行後，從昨晚（11日）開始又有大批市民聚集包圍政府總部示威。 不過，中共官媒《人民日報》海外版今日（12日）報道卻指，香港各界支持特區政府依法修例，市民希望草案盡快在立法會獲得通過。

港府堅持修訂《逃犯條例》引起的爭議持續。示威者於6月12日前往金鐘抗議，佔領龍和道抗議。（鄭子峰攝）

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報道以《彰顯社會公平正義 維護法治核心價值 香港各界支持特區政府依法修例》為題，稱港男在台殺害女友後返港，卻無法被移交至台灣受審。面對這一重大法律漏洞，為避免嚴重犯罪分子逍遙法外，港府推動修訂《逃犯條例》。數個月來，特區政府不遺餘力向社會做好宣傳解釋工作，香港市民給予理解與認同，各界也都以不同方式表達對修例的支持。

報道指，修例對普通市民沒有影響，不會影響香港的新聞自由、言論自由和營商環境，還充分考慮當事人的法律權利，移交安排有行政審查、司法審查等多種把關和法律保障。而特區政府接獲的約4500份書面意見中，有3000餘份表示支持。支持者普遍認為，草案可以填補法律漏洞、不希望香港成為「逃犯天堂」。

斥反對分子勾結「外國反華勢力」 製造社會衝突

報道續指，幾個月來，社會各界也都以不同方式表達「保公義、護香港、撐修例，香港不應是『逃犯天堂』」的心聲，希望草案早日在立法會獲得通過，並針對修例的錯誤觀點主動予以辯駁。有團體在網上發起市民聯署行動，短短時間內有86萬餘人響應支持。

報道批評，香港一些反對分子勾結「外國反華勢力」針對修例發布恐嚇言論，製造社會衝突，阻擾立法會運行。香港多個團體也都站出來澄清謬誤、明辨是非。