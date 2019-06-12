【中美貿易戰】普京稱「坐山觀虎鬥」　華外交部：不要斷章取義

國家主席習近平8日（上周六）結束訪俄行程。媒體報道指俄羅斯總統普京在同日於聖彼得堡舉行的投資論壇接受主持提問「中美貿易戰，俄羅斯支持誰」時，他笑說：「兩隻老虎在打架時，聰明的猴子坐在一旁，看誰贏了再說」。 普京此言一出，台下的俄國官員、與會嘉賓頓時爆發出笑聲。這段影片被人裁截出來配上中文，在Twitter上瘋傳。 中國外交部周三（12日）則建議媒體去仔細看看普京答問全文，看看錄像全程，不要斷章取義。

國家主席習近平6日在聖彼得堡與俄羅斯總統普京會面。（路透社）

外交部發言人耿爽表示，普京在回答提問時引用了中國的諺語「坐山觀虎鬥」，此後他又說一切都在變化，中國諺語描繪的情況也發生了變化，美國始終標榜自由貿易和世界經濟民主原則，但隨著競爭對手實力越來越強，美方進行各種限制，如發動關稅戰等，將損害世界經濟，俄方將為公正、民主的貿易規則爭取空間，這才是普京和俄方對中美經貿摩擦的真正態度。

耿爽重申，中俄都堅決反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑，習近平訪俄期間同普京就當前複雜多變的國際形勢深入交換意見並達成廣泛共識，雙方同意將進一步深化全面戰略協作，繼續共同努力構建開放型世界經濟，推動多邊貿易體制，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，任何試圖挑撥中俄關係的圖謀都不會得逞。

（綜合報道）