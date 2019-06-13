【逃犯條例】人民日報：外部勢力推波助瀾　暴力禍港不會得逞

大批市民昨天（12日）聚集金鐘進行反對《逃犯條例》修訂的示威，警民爆發激烈衝突，政府新聞處數字顯示，共有72名傷者曾受傷送院。 官媒《人民日報》海外版今天發表評論稱，「一項正常的法律修改議程，在香港一些反對分子的危言恐嚇下，在與之沆瀣一氣的外部勢力推波助瀾下，已經演變成一場嚴重的社會事件」。 文章稱，「激進的反對分子已暴露出自己的險惡用心」，但是「破壞香港法治、損害香港繁榮穩定和良好形象的行徑一定失敗」。

警方施放催淚彈，現場瀰漫大量煙霧。（梁銘康攝）

文章說，香港特區政府依法推動修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，程序公正，法律基礎堅實，應急現實需要並符合國際慣例。文章說，有激進分子「一心想讓非法佔中、旺角暴亂的陰霾再次籠罩香港」。

文章稱修例工作被「高度妖魔化、政治化」，又指控將反對修例的行動推至暴力化，「把被煽惑的民眾拉入危險境地，撕裂繁榮穩定發展的香港，則是在傷害香港最核心的價值和利益」。文章稱，打著反修例旗號的激進分子只想把更多人裹挾進來，把整個香港裹挾進來，以市民的生命安全、香港的繁榮穩定為籌碼達成目的。

文章稱，香港最大的民意是和平穩定、繁榮發展，「一國兩制」在香港行穩致遠將造福每一位香港同胞，激進分子打「暴力牌」阻擾、外部勢力打「遏制牌」干擾，已經超出事件本身，站在了與法治為敵、與民意為敵的一邊。

文章說，外交部已多番明確表示，中央政府堅定支持香港特區政府的修例工作，堅決反對任何外部勢力干預香港特區的立法工作；試圖通過暴力衝擊延緩特區政府施政步伐的目的不可能得逞，破壞香港法治、損害香港繁榮穩定和良好形象的行徑一定失敗。

文章最後說，負責任的市民「會選擇遠離煽惑與暴力，會支持香港警方嚴正執法、守護社會秩序」。