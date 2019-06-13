【逃犯條例】香港示威升溫　台學者：長期累積的不信任感是關鍵

香港周日（9日）爆發反《逃犯條例》修訂示威遊行，12日更發生流血衝突，特首林鄭月娥當晚則將集會定性為「公然、有組織地發動暴動」。 對此，台灣政治大學東亞研究所所長王信賢接受多維新聞採訪時表示，這次事件的爆發，顯示香港市民對於港府和中央政府的信任程度相當低。而港府快速定性、態度強硬的一部分原因在於，北京已將此事升高為美國對中國大陸打貿易戰、科技戰等諸多戰線其中一環。 （撰文：楊家鑫）

示威者手持「撤回」標語，希望政府停止條例。（歐嘉樂攝）

王信賢說，港民對港府與北京的不信任感從2003年《基本法》23條立法爭議開始累積，包括特首直選落空、「雨傘革命」等；此外，也包括結構性物價上漲，年輕人收入沒有增加，造成民眾對港府、北京失望。

他認為，這次「反送中」只是爆發點，對港府與北京的不信任才是他們上街頭的關鍵。這次事件的爆發，顯示港民對於港府、北京的信任程度相當低，至少對於願意上街遊行的人來說是這樣。

香港示威者與警方對峙。（陳蕾蕾攝）

快速定性代表香港越來越「內地化」

王信賢受訪時還指出，集會已經被定性為「公然、有組織的暴力活動」，還有境外勢力介入，「定性的速度有點太快了。」這次的定性意味著，首先港府動用資源會更多，將超過一般警方裝備，特警也有機會投入；其次處理手段可以不受限制，可能不只塑膠子彈；其三，對象可以更廣，不只是上街的參與者，推波助瀾的媒體、議員都可以是處理範圍。

他又稱，港府快速定性這個事件，代表香港越來越「內地化」，這是長期演變的過程。如何定性事件是港府、北京、民眾之間的關係最關鍵的一點。

6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（ 林若勤攝）

王信賢指出，從特首、大陸外交部快速定性事件，展現北京對此事件的態度強硬，一部分原因是在中美對抗的氣氛下，北京覺得美方介入的痕跡很重，已經將其升高為美國對中國大陸打貿易戰、科技戰等諸多戰線其中一環。

他認為，此次「反送中」已成為國際事件，各國紛紛表態，事情會越來越複雜，很難一下子解決；其二，港府要讓法例過不難，但強行通過的後遺症會很多，而如果不過，北京威信會下降，這是中共領導人不能容忍的。

第三，香港原本是「一國兩制」樣板，今年剛好是《告台灣同胞書》40周年，北京大談「台灣方案」，現在「一國兩制」已被標籤化，又碰到台灣大選前，這個議題肯定會繼續吵。

特首林鄭月娥將12日的集會定性為「公然、有組織地發動暴動」。台灣學者王信賢指出，這代表香港越來越「內地化」。（資料圖片）

王信賢表示，不久前中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京才見面，剛有好開頭，就被這次事件干擾，北京的節奏也被打亂。整個加起來，這次對北京來講，完全都是負面消息。

他認為這次事件對台灣最大的意義在於，2020年總統大選已經悄悄轉變概念，從「統獨」轉為「民主與反民主」的議題，「反送中」事件已加深、加強這個變化。同時，未來大陸民眾與港民的對立將有可能越來越嚴重。