【中美貿易戰】周小川：發達國家難從根本上阻止中國科技進步

第十一屆陸家嘴論壇近日在上海舉行，中國人民銀行前行長、中國金融學會會長周小川今天（14日）在會上表示，發達國家不可能從根本上阻止新興市場、發展中國家特別是中國的科技進步。他又認為，面對貿易摩擦，短期內「治本」的政策是貿易政策。

周小川指出，中國將來在很多方面有可能領先，而且在有些方面會創造出很多很有市場潛力的新科技和新產品，「這個可能也是阻擋不了的。」

中美貿易戰持續，周小川認為，貿易上的問題，要靠貿易政策來解決，即通過貿易談判和WTO改革讓搞錯的貿易政策再回歸正常，這是對症下藥。

中國人民銀行前行長周小川（左二）在上海出席陸家嘴論壇，就貿易問題提出建議。（VCG）

面對今年上半年中國對美出口顯著下降的問題，周小川表示，中國企業對美國出口減少的部分可以通過擴大銷售管道出口到其他國家，「中國在這方面潛力很大，因為中國的產品都是好東西，產品品質、價格都是合理的。」

周小川又向中國企業提出建議，他認為就算少了美國市場幾個億的需求，但還有很多地方可以銷售產品。不過，打開新管道對企業來說也是挑戰，「中國企業應該做一些功課，花上兩三年時間有耐心地去做這件事。」

（證券時報、上觀新聞）