【中美貿易戰】追擊「投降派」　新華社：要高度警惕、敢於亮劍

內地官媒繼續追打「投降派」，新華社在周四（13日）發表署名評論文章，指中國社會主流對中美貿易戰態度是「展現了不向霸凌主義低頭的勇氣與力量」。 新華社說，但卻仍然有一些患上了「軟骨病」的人，不斷散布「崇美媚美恐美謬論」，新華社說，「我們必須擦亮眼睛、高度警惕，我們要敢於亮劍，決不能聽之任之」，強調把中國人的正義呼聲及愛國情感污名化為「民粹主義」、「現代義和團」是顛倒黑白、是非不分。

評論文章題為《不能讓「精美」言論混淆視聽》，署名是辛識平。文章指出，中美貿易戰是中國當前的一場重大考驗，「面對這場躲不開、繞不過的挑戰，中方堅定從容、沉着應對，億萬中國人民團結奮鬥、眾志成城，展現了不向霸凌主義低頭的勇氣與力量，這是中國社會的強大主流」。

中國此前已發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。（視覺中國）

文章表示，一些患上了「軟骨病」的人卻不辨是非地吹棒美國、唱衰中國，「散布崇美媚美恐美謬論」，已經引起不少網民的反感，「對這種凡事以美式為美、以美國為尊的『精美』媚態，我們必須擦亮眼睛、高度警惕」。

文章重申，在中美貿易戰，「明明是美方揮舞加征關稅大棒，到處挑起貿易戰，肆意踐踏國際規則；明明是美方蠻橫無理、出爾反爾，導致中美經貿磋商嚴重受挫；明明是美方信口雌黃、抹黑中國，為其霸凌行徑尋找借口」。

而「精美」卻無視事實，附和美國對中國的無端指責，謬稱美國的欺壓是「為了我們好」；又奉行雙重標準，看到美國打壓中國企業，就覺得美國「不愧是技術強勁的超級大國」；看到中國企業矢志攻克核心技術，就橫加指責為「破壞國際分工」；甚至以「理性」、「務實」等的旗號，「把中國人民的正義呼聲、愛國情感污名化為『民粹主義』、『現代義和團』」。

文章強調，任由「精美」的謬論流傳會混淆視聽、渙散信心和鬥志，「起到美國一些政客想做而做不到的負面作用」，故要「敢於亮劍」，決不能聽之任之。中國既不妄自尊大，也不妄自菲薄，「塑造自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態，堅定不移辦好自己的事情，任何阻力都擋不住中國前進的步伐」。

（新華社）