【考察杭州】李克強：建設宜居小區既是民生亦是拓展內需動力

國務院總理李克強繼續其訪問行程，周三（12日）至周四（13日）在浙江省委書記車俊及省長袁家軍陪同下考察杭州。

李克強與民眾自拍留念。（中國政府網）

李克強到拱墅區和睦新村的民居關切詢問老人照護、幼兒入托等情況，在社區考察居家養老服務項目。李克強表示，居家和社區養老服務需求巨大，要大力引入社會力量增加供給，政府要加大支持，要大力發展社區托幼、家政、助醫等服務。李克強指，建設宜居城市首先要建設宜居小區，改造老舊小區、發展社區服務，不僅是民生工程，也可成為培育國內市場拓展內需的重要抓手，既能拉動有效投資，又能促進消費，帶動大量就業，發展空間廣闊。

李克強走進藥店，叮囑要做好常用藥、急救藥保供穩價工作，決不能斷貨，決不能任性漲價。（中國政府網）

李克強試玩VR，了解當地人工智能、無人機醫療配送、水上遙控救援設備等創新成果。（中國政府網）

李克強其後來到市行政服務中心，了解辦證改革「最多跑一次」為企業和市民辦事帶來的變化。李克強指，此項改革便企便民，下一步還要發展好「一網通辦」，使辦事可上網代替。李克強又聽取浙江省公共信用信息平台情況介紹，他表明市場經濟是信用經濟，要把企業信用作為政府完善監管、市場交易合作的重要參考，讓誠信者便利經營，讓失信者寸步難行。

李克強了解跨境電子商務在杭州的發展。（中國政府網）

杭州是國務院批准最先設立跨境電子商務綜合試驗區的城市，近幾年跨境電商發展迅猛，在促進外貿增長、滿足群眾消費升級需求等方面發揮重要作用。李克強指出，跨境電商是國際貿易未來發展一大趨勢，能夠帶動更多企業直接參與國際貿易，也有利於大中小企業融通發展，促進國內製造業升級和品牌成長，要求有關部門完善政策、創新監管，加大支持。

（中國政府網）