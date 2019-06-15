王岐山：黑龍江要構建以對俄為重點的全方位開放新格局

國家副主席王岐山13日至14日在黑龍江調研。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，扎實推進沿邊開發開放，激發經濟社會發展活力，不斷增強人民群眾獲得感。

6月13日，王岐山在佳木斯市撫遠市烏蘇鎮抓吉赫哲族村考察。（新華社）

王岐山首先來到佳木斯市撫遠市，深入中俄邊民互市貿易區、黑瞎子島、烏蘇鎮抓吉赫哲族村了解情況。他指出，新時代呼喚更高層次的沿邊開發開放，沿邊地區要深化與毗鄰國家和地區的利益交融，積極創新合作模式，切實保護好生態環境，不斷增強人民群眾的獲得感。

在哈爾濱市，王岐山前往哈爾濱工業大學、中船重工第703研究所等單位考察。王岐山強調，黑龍江要認真貫徹落實習近平總書記在深入推進東北振興座談會上的重要講話精神，落實高品質發展要求，積極參與「一帶一路」建設，構建以對俄為重點的全方位開放新格局，推進能源、農業等重點領域合作，以實實在在的成效為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係充實新內涵。

王岐山還考察了東北抗聯博物館、新政協籌備會舊址。他說，中華民族已經實現了站起來、富起來，在邁向強起來的征程中，更要不忘初心，為新時代新使命而繼續奮鬥。

（新華社）