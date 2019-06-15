【逃犯條例】環球時報：美國為港設置新陷阱　港人勿做美炮灰

美國參議院周四推出了「香港人權與民主法案」草案，該法案將決定美國是否維持香港特殊待遇，將香港作為一個獨立關稅區來對待。 官媒《環球時報》發表社評稱，此舉是美國為相關設置的陷阱，挑撥離間，給香港局勢火上澆油，香港人如果不了解美國的陷阱，就會成為「炮灰」。

美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席麥戈文（Jim McGovern）等人聯合出《香港人權與民主法案》（網絡圖片）

社評指，美國國會的做法「非常陰毒」，社評認為，美國此舉這是要把香港變成對中國大陸施壓的新杠杆，同時試圖挑撥香港民眾對內地社會的怨氣，製造北京威脅到香港獨立關稅區地位的虛假印象，是想「給當前的香港局勢火上澆油」。

社評稱，香港是個外人「領養」或者說「拐走」的孩子，當這個孩子回到親生父母身邊時，養父母應當告訴孩子「好好和親生父母相處」。但是，社評稱，英國從一開始就試圖破壞香港回歸後與祖國的關係。

社評又稱，香港回歸後，美國不斷加強插手香港事務，「鼓動香港反對派與中國內地鬧」；現在美國國會發出取消香港獨立關稅區的機制性威脅，是要置中國大陸於「不仁不義」的位置，其心可誅。

社評稱，今天只有中國大陸與香港的利益是真正綁在一起的，今天美國已視中國為頭號戰略競爭對手，不會真正關心香港社會的福祉，只會通過這個地方進一步牽制中國。社評稱，香港民眾如果不充分警惕華盛頓的這一考量，就很容易掉進美國的陷阱，做了美方遏制中國的炮灰。

社評稱，大陸和相關要「共同打好香港繁榮的保衛戰」，並呼籲「香港同胞們擦亮眼睛，別上美國政客們的當，別被香港社會上少數激進反對派綁架」。