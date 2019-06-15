【逃犯條例．分析】多維：誤判「外部勢力」無助解決問題

震動香港的反修例事件引發的一系列遊行、示威、衝突。《多維新聞》指出，這是香港社會內部，香港與北京，經濟與民生，一國與兩制一系列結構性矛盾又一次全面爆發。

《多維新聞》稱，因為衝突發生的原因並未得到解決，各方情緒還在，北京中央政府的態度還不太明朗，預料該事件還將持續發酵。港府、警察、建制、泛民、激進青年、普通市民乃至來自北京各方力量在香江彼此糾纏、對撞，其中有一股力量，即不可忽視，又不能錯估誤判，那就是一直在衝突中大吃陸港雙方「豆腐」的外部勢力。

《多維新聞》稱，相比5年前的「佔中」，此次「反修例」遊行中，來自香港之外的「外部力量」已經不再隱身幕後，而是毫不掩飾的開始在香港問題上站隊，發聲，甚至直接參與其中。自今年3月到5月，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompe）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、美中經濟與安全審查委員會（USCC）主席與副主席分別會見了香港民主派，並表達觀點，認為修訂條例「威脅香港的法治」。與此同時，多個西方國家，包括歐盟等，以及臨近香港的臺灣，都對於此次事件表示出高度關注。

港府硬推《逃犯條例》修訂引起反彈，本周三大批市民在金鐘一帶抗議，最後演變成警民衝突。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽6月11日回應稱，美方對修例發表不負責任的錯誤言論，對香港事務不停說三道四，中方對此表示強烈不滿。如《環球時報》、《大公報》等媒體，也發表類似觀點。

《多維新聞》稱，外國勢力肯定對此有深度參與，香港的民主派就不要避諱這個問題，無論是香港在歷史上的殖民地地位，當下的國際港現實，港島自由開放的族群融合以及今天中國所處的外部局勢，都註定有不止一股的外部力量，更準確說是來自西方的外部力量，深度參與到了此次事件中，外部力量的影響絕對不能低估。

《多維新聞》指，同時因為香港的殖民地文化在「九七」回歸之後沒有完全根除，國家認同也未能建立，使得內部仍然有一批港人，特別是一些政治幼稚病患者，總是以西方文化在香港最後的「火種」自居，希望甚至配合外部力量如英美可以介入香港事務，大有一種「簞食壺漿，以迎英美」的姿態。在北京，這些人被稱為「帶路黨」，是一個帶有高度政治貶義的群體，但是在香港卻是另一種認知。

6月13日，反《逃犯條例》，不少市民參與罷工和罷課的行動，於金鐘政府總部外留守並最終爆發了衝突，最終變成流血事件。（資料圖片）

不過，《多維新聞》說，將今天香港的衝突事件一股腦「塞給」外部力量，也是一種相當輕率的觀點，是對香港深層次結構性問題，對香港社會大眾情緒不了解的表現。

《多維新聞》認為，「外部力量」再如何介入，也只是在「順水推舟」，或者是在煽風點火。今天香港社會的情緒，以及這場衝突，他們是主導不了的，認為僅憑這些外部力量就能在香港掀起一場騷亂，也實在是太高看他們了。

《多維新聞》認為，導致這場衝突產生的根本原因是港人對經濟民生的不滿，直接原因是對港府修例方式方法的不滿，還有一個很重要的原因，是對內地的制度和司法缺乏信心，是兩種截然不同的價值觀在互相衝突。低估「外部勢力」，會看不到事情的全部，但是高估「外部勢力」，會忽視掉這些更嚴重的問題。

《多維新聞》表示，僅認識到外部力量已經進入香港是遠遠不夠的，更要清楚外部力量為什麼能夠進入香港、又是在什麼樣的土壤上作用於香港。

《多維新聞》表示，如果將外部力量進入香港，深入反修例遊行示威用「順水推舟」作比，「反修例」整個事件是那艘「小舟」，「外部力量」是推著舟的「那只手」，要弄清楚，不應該是「舟」或者「手」，而是為什麼會有「水」？人心似水，民意如水，為什麼香港會在回歸20年後，出現這種情況？不弄清這些情況，不解決「水」的根本問題，以後類似的衝突，可能還會在「外部力量」的介入下繼續發生。