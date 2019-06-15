【01觀點】《逃犯條例》修訂仍有必要性　當局須釋放善意與彈性

6月9日香港發生大規模反修例遊行，此後，12日香港更發生暴力衝突，港府則迅速將事件定性為「暴動」，在面對大量的反對意見的情況下，林鄭月娥最終在今天（15日）宣布，暫緩修例。

之所以會出現這樣的情況，正是因為港府一路下來將一手好牌、將一件極具司法正當性的立法行為打得稀爛，對於整場事件失去了控制，同時也因此基本上失去了執政權威和公信力。如今雖然港府宣布暫緩修例，但應當指出，這並不意味著修例本身的必要性已經就此消失。

時至今日，北京方面除了外交部有所回應之外，並無太多放聲。

首先，對北京來說，應當明確，《逃犯條例》的修訂有必要，並不意味著機械地、教條地沿著現有《逃犯條例》的適用罪行。未來，應在全方位、綜合地評估權衡之後，對港府給出的37項適用罪行進行重新篩選。尤其是當港府最初的修例草案在逃犯移交和罪名範圍、起刑點一級逃犯程式權利保障上，存在諸多漏洞和不完善之處的情況下，這一重新篩選尤其必要。

明智的做法是，只選取其中罪行重的幾項，比如謀殺、販毒、搶劫、縱火、爆炸、綁架等作為適用罪行，而對於那些容易引起爭議的罪行，則暫緩列入。此舉不僅可以最大限度緩解走上街頭抗爭的港人的怨氣，也是北京在堅持底線基礎上需要釋放的善意。

即使不從打擊犯罪的角度來看，直接取消修例，亦非佳策。固然港府的執政權威蕩然無存，就連中央的權威也會大打折扣。以後港府或中央的任何立法行為，都將會陷入類似困境。

2019年6月12日下午，反對逃犯條例修訂的爆發大規模示威衝突，警方施放催淚彈驅散在夏慤道的人群。（林若勤攝）

其次，要認識到問題產生根本原因和直接原因，客觀面對結構性衝突會在香港以及陸港之間長期存在的現實，要有解決問題的充分耐心。

佔中運動和旺角騷亂之後，香港雖然進入到了一個相對和緩的週期，但政治的火苗一直都在，而且一點即燃。這一次的抗議規模和烈度，也恰恰說明了這一點。從這個層面看，與其說這是港人之于修例的不滿和抗議，毋寧說《逃犯條例》只是由頭，根本上來看是香港深層次結構性矛盾的又一次總爆發。而這一結構性矛盾，不是強推一個政策，抑或是北京強力壓服就能輕易化解的。

以此為認識前提，北京必須吸取港府的教訓，不能盲目和偏頗去看香港政府和公務員的能力，最大限度扭轉這種氣氛持續攪亂香港的發展。一方面要盡可能細緻地針對《逃犯條例》修訂的初衷、必要性等做出說明，要知道，在「反送中」的口號喊出來之前，輿論普遍對《逃犯條例》並無這麼大的反感和抵觸；另一方面也要考慮到香港有著和內地全然不同的體制和社會結構，港人對於人權、自由、民主等近乎執迷的認知，也有著歷史和現實的複雜原因，所以在修例過程中要盡可能地強化對於港人的人權保障，加大法院的角色，增強香港法院司法覆核的介入力度。

2019年6月12日下午3點後，反對逃犯條例修訂的示威者開始升級，衝擊警方防線，一度攻入俗稱「飯煲底」的立法會示威區，與警方對峙。（林若勤攝）

反修例發展至今，雖然早已不是《逃犯條例》修訂的問題，但要想打破僵局，也只能果斷但不盲動、一步一步穩紮穩打地從這一源頭問題上入手，先讓事態平息下去。在這一過程中，各方都要遠離暴力，保持冷靜和理性。

說一千道一萬，港府的威信經由此次大規模折騰已經千瘡百孔，不论是港府还是北京都必須徹底直面香港的治理困局，尋找問題的結構基礎和核心。香港已經經不起折騰，在衝突發生後，為了儘快止損可以先行「頭痛醫頭腳痛醫腳」，但一定不能繼續再在「頭痛醫頭腳痛醫腳」漩渦中消耗下去。