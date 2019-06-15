【01觀點】《逃犯條例》修訂應該完成　同時要釋放善意與彈性

自6月9日開始的香港反修例遊行，正在各方不確定性因素的裹挾下滑向不可控的邊緣。雖然12日的暴力衝突發生後，港府將事件定性為「暴動」，但北京至今除了外交部和部分媒體喉舌引用港府說法給出一些模棱兩可的定性外，並無給出明確答案。各方都在觀望，香港今次以迅雷不及掩耳之勢發生的衝突，究竟會如何收場？

一路下來將一手好牌、將一件極具司法正當性的立法行為打得稀爛的港府，已經對於整場事件失去了控制，同時也因此基本上失去了執政權威和公信力。

面對這樣已超出港府掌控的僵局，中央政府應該果斷介入，在繼續支持港府修例的同時，完善修改移送範圍，督促港府和立法機構向市民釋放善意，從而儘快讓事件溫和平息。

首先，對北京來說，必須完成《逃犯條例》的修訂，這是需要堅守的底線和原則。但這裡的堅持，不是很機械地、教條地沿著現有《逃犯條例》的適用罪行，而是要在全方位、綜合地評估權衡之後，對港府給出的37項適用罪行進行重新篩選。尤其是當港府最初的修例草案在逃犯移交和罪名範圍、起刑點一級逃犯程式權利保障上，存在諸多漏洞和不完善之處的情況下，這一重新篩選尤其必要。

明智的做法是，只選取其中罪行重的幾項，比如謀殺、販毒、搶劫、縱火、爆炸、綁架等作為適用罪行，而對於那些容易引起爭議的罪行，則暫緩列入。此舉不僅可以最大限度緩解走上街頭抗爭的港人的怨氣，也是北京在堅持底線基礎上需要釋放的善意。

反過來看，如果因為街頭抗議就無限期暫停甚至取消修例，不僅港府的執政權威將蕩然無存，就連中央的權威也會大打折扣。更何況，一旦在原則問題上讓步，抓住機會的反對派必然會更加得寸進尺，以為只有聲浪造得足夠大，就能左右政策走向，香港的撕裂和動盪或將成為一個無底洞。以後港府或中央的任何立法行為，都將會陷入類似困境，所謂退一步，就是退一千步，尤其是在原則問題上。

2019年6月12日下午，反對逃犯條例修訂的爆發大規模示威衝突，警方施放催淚彈驅散在夏慤道的人群。（林若勤攝）

其次，要認識到問題產生根本原因和直接原因，客觀面對結構性衝突會在香港以及陸港之間長期存在的現實，要有解決問題的充分耐心。

佔中運動和旺角騷亂之後，香港雖然進入到了一個相對和緩的週期，但政治的火苗一直都在，而且一點即燃。這一次的抗議規模和烈度，也恰恰說明了這一點。從這個層面看，與其說這是港人之于修例的不滿和抗議，毋寧說《逃犯條例》只是由頭，根本上來看是香港深層次結構性矛盾的又一次總爆發。而這一結構性矛盾，不是強推一個政策，抑或是北京強力壓服就能輕易化解的。

以此為認識前提，北京必須吸取港府的教訓，不能盲目和偏頗去看香港政府和公務員的能力，最大限度扭轉這種氣氛持續攪亂香港的發展。一方面要盡可能細緻地針對《逃犯條例》修訂的初衷、必要性等做出說明，要知道，在「反送中」的口號喊出來之前，輿論普遍對《逃犯條例》並無這麼大的反感和抵觸；另一方面也要考慮到香港有著和內地全然不同的體制和社會結構，港人對於人權、自由、民主等近乎執迷的認知，也有著歷史和現實的複雜原因，所以在修例過程中要盡可能地強化對於港人的人權保障，加大法院的角色，增強香港法院司法覆核的介入力度。

2019年6月12日下午3點後，反對逃犯條例修訂的示威者開始升級，衝擊警方防線，一度攻入俗稱「飯煲底」的立法會示威區，與警方對峙。（林若勤攝）

反修例發展至今，雖然早已不是《逃犯條例》修訂的問題，但要想打破僵局，也只能果斷但不盲動、一步一步穩紮穩打地從這一源頭問題上入手，先讓事態平息下去。在這一過程中，各方都要遠離暴力，保持冷靜和理性。

說一千道一萬，港府的威信經由此次大規模折騰已經千瘡百孔，北京必須要堅定立法立場，同時必須徹底直面香港的治理困局，尋找問題的結構基礎和核心。香港已經經不起折騰，在衝突發生後為了儘快止損可以先行「頭痛醫頭腳痛醫腳」，但一定不能繼續再在「頭痛醫頭腳痛醫腳」漩渦中消耗下去。