【逃犯條例】官媒：美國「關心香港」意在撈取戰略博弈的籌碼

美國部分國會議員日前重提香港人權與民主法案，決定是否維持根據1992年「美國—香港政策法」享有的特殊待遇。 人民日報旗下賬號「俠客島」對此發表評論（以下簡稱「評論」）稱，美國醉翁之意不在酒，是想火中取栗，撈取戰略博弈的籌碼。

美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席麥戈文（Jim McGovern）等人聯合出《香港人權與民主法案》（網絡圖片）

評論稱，美國部分議員此次是拿港府修改《逃犯條例》的事來說三道四，很蠻橫無理。評論引述已故的基本法委員會委員劉迺強的話表示，美國國會企圖通過所謂的法案「巧立名目」，真正的用意只有一個，方便自己對香港內部事務妄加干預。

評論說，這才是此法案的目的和本質，至於拿香港特區修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》說事，不過是找藉口而已。

評論稱，最近外交部發言人關於香港問題的問答多了起來。評論認為，這是因為，近來包括美國在內的一些西方國家，就中國香港特別行政區修例頻頻發表不負責任的錯誤言論。評論又指，評論認為這些舉措都是「跟香港反對派遙相呼應」。

評論說，反對外部勢力干預香港事務，反對派的所作所為是「告洋狀」，「挾洋自重、賣港求榮」。

評論稱，外部勢力醉翁之意不在酒，有人有勢力想火中取栗，撈取戰略博弈的籌碼而已。

評論說，中國維護國家主權、安全和發展利益的決心和意志堅定不移，不懼怕任何威脅和恫嚇。「任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀，都必然遭到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的反對，既不得人心，也不會得逞」。

評論又說，美國是香港主要交易夥伴之一，香港的繁榮穩定符合美國的利益，並奉勸美方有關人士「收回企圖干預香港事務的黑手」。