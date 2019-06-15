【逃犯條例】人民日報評暫緩修例：中央政府鼓勵香港社會理性溝通

在行政長官林鄭月娥今日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》後，港澳辦、中聯辦、外交部等部門同一天已先後發聲明，表示支援、尊重和理解港府暫緩修例。 官媒《人民日報》也在當天發表評論文章，指中央政府支持行政長官和特區政府依法施政，鼓勵香港社會各界發揚尊重法治、理性溝通的優良傳統。

特首林鄭月娥15日宣布特區政府決定暫緩《逃犯條例》修例工作。（梁鵬威攝）

《人民日報》的評論指出，從完善香港法律制度、全面準確實施「一國兩制」的全局出發，中央堅定支援特區有關修例工作，同時也支援特區政府暫緩審議「修例」並進一步聽取意見的決定。

評論認為，作為特區和特區政府的「雙首長」，行政長官是香港貫徹落實「一國兩制」方針政策和基本法的第一責任人。因此中央政府堅定不移地支持行政長官和特區政府依法施政，「鼓勵香港社會各界發揚尊重法治、包容共濟、理性溝通、維護秩序的優良傳統，以國家的根本利益和香港的整體利益、長遠利益為依歸，求同存異。」

《人民日報》的評論認為，相信經過理性討論，香港社會能夠對修訂《逃犯條例》消除疑慮，達成共識。圖為6月12日下午，反對《逃犯條例》修訂的市民與警方爆發大規模示威衝突。（林若勤攝）

評論又稱，香港事務純屬中國內政，任何國家和任何外部組織、個人都無權干預，敦促有關各方立即停止以任何形式干預香港事務，不做任何損害香港繁榮穩定的事。

評論最後引用國家主席習近平的話稱，「我們既要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好。我們要有這個信心！」強調中央貫徹「一國兩制」的方針不會變、不動搖。評論指，相信經過理性討論，香港社會能夠消除疑慮，達成共識，共同維護香港在國際社會的良好法治形象。

（人民日報）