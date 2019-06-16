中國與塔吉克發布聯合聲明　深化全面戰略夥伴關係

應塔吉克總統埃莫馬利‧拉赫蒙邀請，國家主席習近平於6月15日至16日對塔吉克進行國事訪問。 據新華社報道，習近平6月15日（上周六）同拉赫蒙會談。會談後，兩國元首簽署關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明，內容包括推動「一帶一路」合作等等。

6月15日，國家主席習近平同塔吉克總統拉赫蒙會談。會談後兩國元首簽署關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。（新華社）

聯合聲明指，雙方一致決定深化真誠互信、合作共贏的全面戰略夥伴關係。雙方強調，政治互信是中塔全面戰略夥伴關係的重要基礎。雙方將繼續在涉及國家主權、安全和領土完整等核心利益問題上相互支持。雙方將發展中塔關係置於各自外交政策的優先方向，致力於發展全天候友誼，構建人類命運共同體。

聲明指，雙方重申，不參加任何損害對方主權、安全和領土完整的聯盟或集團，也不同第三國締結此類條約。不允許第三國、任何組織、團體或人員在本國領土上從事損害對方國家主權、安全和領土完整的活動。

聲明又指，塔方堅定奉行一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣、西藏是中國領土不可分割的一部分。塔方反對任何形式的「台灣獨立」，支持兩岸關係和平發展和中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力。

推動一帶一路合作

聲明表示，雙方將繼續落實《中塔合作規劃綱要》，推動「一帶一路」倡議同塔吉克「2030年前國家發展戰略」深入對接；雙方尊重和維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義，將根據各自國家現有法律和進出口政策，以世界貿易組織規則為基礎，積極致力於促進雙邊經貿合作，共同建設開放型世界經濟。

此外，聲明又表示，中塔兩國會在投資合作、基建、海關、農業、執法、防災、文化、教育等方面開展合作。

（新華社）